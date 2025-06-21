Ворог тисне та штурмує на Покровському напрямку: карта бойових дій 21 червня

Протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. Найбільше штурмових та наступальних дій ворожі сили проводили на Покровському напрямку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора наші воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки та Вовчанська.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку агресор безуспішно атакував 3 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу Степової Новоселівки та Голубівки.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбницьких військ. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового.

На Сіверському напрямку, в бік Григорівки та Івано-Дар’ївки, противник 7 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень в бік Білої Гори, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворожі сили здійснили 20 атак у районах Торецька, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки.

Противник атакував в районі Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгородного.

ЗСУ зупинили наступальні дій ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку агресор 15 разів атакував наші позиції у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Федорівки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили одну наступальну дію ворога поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.