Росіяни наступають під Бахмутом і Куп'янськом: карта боїв за 21 серпня

Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Сході та ведуть наступальні дії на Півдні. На Півдні українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку.

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Яка ситуація на Сході

противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

Росіяни наступають у районі Синьківки: карта боїв

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ворог завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

Росіяни вели наступ у районі Курдюмівки: карта боїв

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційні удари в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Олександропіль, Парасковіївка та Єлезаветівка Донецької області.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Яка ситуація на Півдні та на Півночі

ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.противник завдав авіаційних ударів в районах Чарівного, Роботиного, Павлівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів.противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаційних ударів в районах південно-західніше Іскрисківщини та Журавки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.