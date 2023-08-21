Росіяни наступають під Бахмутом і Куп'янськом: карта боїв за 21 серпня
21 серпня 2023, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Сході та ведуть наступальні дії на Півдні. На Півдні українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку.
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Яка ситуація на СходіНа Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.
Росіяни наступають у районі Синьківки: карта боївНа Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.
Огляд карти бойових дій за 21 серпня: дивіться відеоНа Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.
Росіяни вели наступ у районі Курдюмівки: карта боївНа Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційні удари в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Олександропіль, Парасковіївка та Єлезаветівка Донецької області.
Карта боїв у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.