Обстріли з артилерії й безуспішні спроби штурму ворога: карта бойових дій станом на 22 серпня

Найактивніші бої йдуть на Сході та Півдні. ЗСУ й надалі відбивають атаки російських окупантів.

Свіжу інформацію з поля бою на ранок 22 серпня передав Генштаб ЗСУ. Там продовжуються ворожі обстріли та штурми.

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Окупанти стріляють з всієї можливої зброї

За даними наших військових, на Харківському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік. Вогонь відкривали біля Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.



Карта бойових дій на 22 серпня / Фото Liveuamap

На Слов'янському напрямку було гаряче поблизу Дібрівного, Мазанівки та Долини. Ворог намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка. Для росіян спроби не мали успіху, вони відійшли.



Харківський напрямок / Фото Liveuamap

На Краматорському напрямку були ворожі обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.

Штурми й продовження боїв на Донбасі

На Бахмутському напрямку Донеччини противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Був безуспішний ворожий наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають.



Бої на Донбасі / Фото Liveuamap

На Авдіївському напрямку були ворожі обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Російські окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське. Та для них все було безуспішно.

На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли з артилерії біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.

Ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку окупанти наносили вогневого ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського били з авіації. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.



Бойові дії на Півдні / Фото Liveuamap

Обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії ворог продовжував на Південнобузькому напрямку. Мовиться про райони населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське.

Авіаційні ворожі удари були поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.

Втрати росії у війні з Україною

На Донеччині російські окупанти намагаються просуватися. Адже вони досі вірять в те, що в них вийде захопити всю область і оголосити це нібито так званою "перемогою". Натомість йти вперед їй не вдається. Ба більше, вони зазнають великих втрат у боях. Зокрема, отримали жорстку відсіч під Нью-Йорком і Мар'їнкою.

Також українські морські піхотинці завдали росіянам втрат на Донецькому напрямку. Вони влучили у скупчення ворога й техніку. Артилерійські підрозділи влучили прямісінько в особовий склад й техніку російської армії. 12 загарбників повністю ліквідували або поранили.

А за добу 21 серпня нашим воїнам на Півдні вдалося ліквідувати 20 загарбників та знищити чимало ворожої техніки. Наша авіація завдала 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.

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