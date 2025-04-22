Перемир'я, якого не було, та контратаки під Покровськом: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення хоч і зменшилася кількість ворожих штурмів, та все ж тривають важкі бої. Найважча ситуація у прикордонні Сумщини, а також біля Лимана й Покровська та в Торецьку.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 14 по 21 квітня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка боїв на фронті

Кількість ворожих атак у порівнянні з попередніми тижнями знизилася. Проте тут немає заслуги так званого "великоднього перемир'я", яке оголосив Владімір Путін. За добу 20 квітня ворог здійснив 96 штурмів на різних напрямках фронту. На тлі попередніх днів чи тижнів – це низька цифра, але з початку 2025 року були й нижчі. Тобто "перемир'я" тут не відіграло ролі.

Загалом протягом минулого тижня на фронті відбулися 863 бойові зіткнення:

на Покровському напрямку – 276;

на Курському напрямку – 128;

на Лиманському напрямку – 113;

на Торецькому напрямку – 108;

на Новопавлівському напрямку – 69;

на Краматорському напрямку – 38;

на Куп'янському напрямку – 32;

на Сіверському напрямку – 26;

на Оріхівському напрямку – 21;

на Харківському напрямку – 14;

на Придніпровському напрямку – 6.

На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня не було зафіксовано жодних штурмових дій з боку росіян.

На Харківському, Куп'янському, Краматорському, Оріхівському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках лінія фронту залишилася незмінною. Про інші напрямки говоримо далі.

Росіяни штурмують прикордоння Сумщини

На кордоні України та Росії в районі Сумської та Курської областей ситуація залишається особливо складною. Російські загарбники докладають всіх зусиль, щоб вибити Сили оборони з Курщини, і здійснюють численні спроби прорватися через кордон на Сумщину. Ці спроби супроводжують постійні артилерійські обстріли, КАБи та дрони.

Минулого тижня росіяни просунулися біля Гуєвого та в районі КПП "Суджа" на Курщині. Сіра зона на прикордонні Сумщини не змінилася – росіяни продовжують атакувати в районах Журавки, Новенького, Веселого та Басівки.





Ситуація на кордоні України та Росії / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Лимана

Складною залишається ситуація на Лиманському напрямку. Штурмові дії росіян тривають в районах сіл Катеринівка, Нове, Ямполівка, а також поблизу Зеленої Долини й Торського.

Росіяни протягом тижня прорвалися у Нове та тиснуть на Торське – в районі села збільшилася сіра зона.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Білогорівці

На Сіверському напрямку особливо важкі бої тривають в селі Білогорівка – єдиному на напрямку селі Луганської області.

Минулого тижня окупаційні війська просунулися в самому селі та південніше від нього. Тож ворог контролює більшу частину Білогорівки. Менша частина – у сірій зоні.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Торецьку та біля міста

Тривають важкі бої в Торецьку, проте лінія зіткнення там залишається незмінною. Водночас між Дружбою та Озарянівкою збільшилася сіра зона – ймовірно, росіяни почали атакувати й на цій ділянці.

Також ворожі війська продовжують наступ по трасі, що веде до Костянтинівки. Росіяни окупували Валентинівку, прорвалися в Суху Балку і продовжують рух на північ.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

ЗСУ контратакують біля Покровська

Покровський напрямок залишається одним із найважчих на лінії фронту, проте навіть в умовах колосальної кількості штурмів Сили оборони проводять контратаки.

У селі Новий Труд неподалік околиць Покровська Силам оборони вдалося відкинути росіян та відновити позиції.

Також успішна контратака відбулася біля села Удачне – там наші воїни вибили росіян з позицій, і вони перейшли у сіру зону.

Крім того, контратака відбулася в Успенівці, де Сили оборони відкинули ворога та повернули контроль над позиціями.

Водночас росіяни просунулися в Надіївці та Котлярівці в напрямку Дніпропетровської області.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Новопавлівському напрямку

Минулого тижня найбільше просувань у росіян було на Новопавлівському напрямку – біля Андріївки, Розливу та Роздольного. Ворог остаточно закріпив успіх операції з прориву в Роздольне, яка відбулася тижнями раніше.

Крім того, росіяни просунулися в Дніпроенергії. Тривають також бої в Бурлацькому, Привільному та Новосілці.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни минулого тижня оголосили так зване "перемир'я" й одразу ж атакували Херсон. Загалом ворог 2 935 разів порушив своє ж "перемир'я". При цьому від повного припинення вогню на 30 днів у Москві вперто відмовляються, а паузу на Великдень росіяни використовували для підтягнення резервів для подальших атак. Тож Росія не планує закінчувати війну. Тому у нас іншого вибору нема – продовжувати боротьбу в армії або для армії. Найпростіше, що можна зробити прямо зараз, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.