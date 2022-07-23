ЗСУ змусили відійти ворога після спроб штурму на Донбасі: карта бойових дій станом на 23 липня

23 липня 2022 , 08:35
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Джерело:

Liveuamap

Протягом 150 днів українські воїни борються з російськими загарбниками. Найскладніші бої йдуть на Сході та Півдні країни.

Актуальну інформацію про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. Про те, що відбувається на головних напрямках, – читайте далі.

Актуально окупанти вели штурмові дії на території Вуглегірської ТЕС – знову зазнали втрат і відійшли

Ситуація на Півночі України

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилась. Проте у Чернігівській області ворог обстріляв село Миколаївка.

росіяни намагаються не пропустити ЗСУ до держкордону

На Слобожанському напрямку ворог докладає зусиль, аби не пропустити українські війська у бік державного кордону. Мовиться про північ та північний схід Харківщини.

На Харківському напрямку активних дій ворога не було, проте він накривав вогнем з танків, ствольної та реактивної артилерії населені пункти: Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове.

Ситуація на Харківщині / Скриншот Liveuamap

Ситуація на Донбасі:

  • Слов'янський напрямок: окупанти обстріляли райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.
  • Краматорський: ворог стріляв з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокам'янського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки.
  • Окупанти проводили штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська, проте українські захисники дали там відсіч.
  • Бахмутський напрямок: з артилерії війська агресора обстріляли  райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. 
  • росіяни в черговий раз вели штурм у напрямку Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Проте українців завдали ворогу втрат і він відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках були обстріли біля низки населених пунктів. Також росіяни вдарили з авіації біля Красногорівки та Кам'янки.

Ситуація на Донбасі / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Півдні

Противник обороняє раніше зайняті позиції і намагається стримати контрнаступальні дії Сил оборони. По лінії зіткнення росіяни стріляли із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення.


Що відбувається на Півдні / Скриншот Liveuamap

Зверніть увагу! Українська авіація разом з ракетно-артилерійськими підрозділами продовжує атакувати ворожі опорні пункти, склади і скупчення живої сили ворога.

Карта бойових дій станом на 23 липня / Скриншот Liveuamap

Це може зацікавити – окупанти відмовляються йти в бій на Півдні:

 

Автор: Ірина Пундор