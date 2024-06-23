Росіяни штурмують Покровський напрямок, найбільше – з Очеретиного: карта бойових дій 23 червня

Українські захисники вже 850 днів поспіль протистоять ворогу по всій лінії фронту. Так, протягом минулої доби відбулося 161 бойове зіткнення.

Лише від початку поточного дня Генштаб зафіксував 52 бойових зіткнення. Зазначається, що ворог 654 рази обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

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Ситуація на фронті

Харківський напрямок. Росіяни провели 3 атаки у районі Вовчанська. Дві – відбито, одна – на цей час ще триває. Ситуація контрольована, ЗСУ продовжують укріплювати рубежі.

За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку 82 окупантів вбитими та пораненими. Також ЗСУ знищили 2 артилерійські системи, засіб ППО та 6 автомобілів. Пошкоджено танк, 3 гармати та 3 автомобілі загарбників. Уражено 44 ворожі укриття з особовим складом та два склади з боєприпасами.

Яка лінія фронту на Харківському напрямку: дивіться на карті

Від початку доби українські воїни відбивають 3 атаки в районі Стельмахівки.

Лиманський напрямок. Російські загарбники намагаються атакувати неподалік села Копанки та у Серебрянському лісі. Одну атаку відбито. Дві – продовжуються.

Де розташований Серебрянський ліс: дивіться на карті

Від початку доби відбулося 8 бойових зіткнень. Ворог концентрує зусилля у районі Роздолівки – відбито 5 атак та 2 ще тривають. Окрім того, окупанти намагаються прорватися в напрямку Виїмки.

Бойові зіткнення на Сіверському напрямку: дивіться відео

На цьому напрямку ворог не такий активний – відбулося 3 атаки. Була невдала спроба штурму Кліщіївки. Точаться бої неподалік Іванівського та Андріївки.

Ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Триває бій у районі Північного.

Покровський напрямок. Від початку доби окупанти здійснили 19 спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії фіксуються поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша, Сокіл та Уманське. Відбито чотири атаки, а 15 – наразі продовжуються. Найбільш активно ворог атакує з напрямку Очеретиного.

За вчора російський агресор сумарно втратив 314 осіб убитими та пораненими. Знищено танк окупантів, 3 гармати, 4 бойові броньовані машини та автомобіль. Крім того, ще 2 бойові броньовані машини, артсистема та 9 автомобілів зазнали пошкоджень.

Напружена ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Відбулося 5 ворожих атак поблизу Невельского, Георгіївки та Парасковіївки. Триває бій в 3 локаціях, а 2 спроби ворога просунутись вперед зупинено.. Відбито чотири штурмові дії противника в районах Малої Токмачки і Роботиного. Втрат позицій не допущено.