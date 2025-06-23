У ЗСУ успіх на Сумщині, у Росії – нова ціль на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається складною – росіяни посилюють свої атаки на низці напрямків. Найбільше боїв відбувається на Донеччині та Сумщині.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 16 по 22 червня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка боїв на фронті

У порівнянні з попередніми тижнями за кількістю штурмових дій можна спостерігати зміну динаміки бойових дій на фронті. Ворожі війська посилили атаки на більшості ділянок фронту та збільшили кількість штурмових дій. Водночас для цього, вочевидь, довелося перемістити частину військ із Запорізької та Херсонської областей, бо ворожа активність там суттєво зменшилася.

Загалом минулого тижня росіяни здійснили 1 212 атак на позиції Сил оборони. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 363 атаки;

Сумський напрямок – 183 атаки;

Торецький напрямок – 125 атак;

Новопавлівський напрямок – 121 атака;

Лиманський напрямок – 116 атак;

Краматорський напрямок – 75 атак;

Харківський напрямок – 58 атак;

Сіверський напрямок – 36 атак;

Куп'янський напрямок – 20 атак;

Оріхівський напрямок – 10 атак;

Придніпровський напрямок – 10 атак;

Гуляйпільський напрямок – 9 атак.

Наприкінці тижня росіяни зменшили кількість штурмів на Новопавлівському напрямку, проте ситуація там чи не найскладніша з-поміж усіх ділянок. Також ворожа активність зросла на Харківському та Краматорському напрямках. Однак помітне зменшення активності на південних напрямках, особливо на Оріхівському.

Попри кількість атак змін на лінії зіткнення не зафіксовано на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

ЗСУ звільнили село на Сумщині

Сили оборони стабілізували ситуацію на Сумщині. На початку тижня ворожі війська просунулися в Юнаківці, біля КПП "Суджа" та Яблунівці, проте до кінця тижня жодних просувань більше не було попри всі ворожі штурми та атаки.

Водночас Сили оборони завершили зачистку села Андріївка, про звільнення якого раніше повідомив президент Володимир Зеленський. Майже 4 квадратні кілометри території повернули під контроль України. Бої на Сумщині тривають.





Ситуація на Сумському напрямку / Карта DeepStateMAP

Прикордоння Курщини в районі Горналя та біля Тьоткіного залишаються під контролем Сил оборони. В цих районах також тривають бої, а також біля села Олександрія. Проте там змін на лінії зіткнення не зафіксовано.

Нові просування ворога на Сіверському напрямку

На Харківщині та на півночі Донеччини ворожі війська попри всі атаки не мали жодних просувань, однак на Сіверському напрямку вже другий тиждень поспіль російські війська, на жаль, мають успішні атаки. Основною ціллю ворога на цій ділянці є вихід на адмінмежу Луганської області та подальший наступ на Сіверськ.

Західна околиця Білогорівки залишається у сірій зоні, відповідно, на адмінмежі росіяни остаточно не вийшли. Водночас ворог атакував у напрямку Верхньокамянського Донецької області та, на жаль, закріпився в селі. Відстань від лінії фронту до Сіверська становить 6 кілометрів. Захоплення міста дозволить росіянам наступати на Слов'янськ та Краматорськ.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається до Костянтинівки

Ситуація на Торецькому напрямку зараз вкрай несприятлива як і для Торецька, в якому тривають бої, так і для Костянтинівки, на яку наступають ворожі війська. Сили оборони південніше траси Покровськ – Бахмут зараз ведуть бої в складних умовах, адже намагання ворога оточити Костянтинівку ускладнюють логістику, бо шляхи опиняються під вогневим контролем росіян.

Минулого тижня ворог просунувся між Торецьком і Дачним, а також по трасі від Покровська до Костянтинівки й між цієї дорогою та трасою з Донецька.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Нова ціль росіян на Покровському напрямку

Росіяни вже тривалий час не мають просувань в напрямку міст Покровськ та Мирноград, проте всіляко намагаються оточити ці міста, перерізавши всі логістичні артерії Сил оборони. Уже другий тиждень ворожі війська атакують північніше Новоекономічного і минулого тижня ворог зміг прорватися до села Коптєве, просунутися в Малинівці та окупувати Єлизаветівку.

Напрямок активності ворожих військ вказує, що росіяни визначили для себе нову ціль – місто Добропілля. Це спроба оточити гарнізон Покровська та перерізання логістики Сил оборони. Однак раніше росіяни вже намагалися перерізати логістику виходом на трасу Павлоград – Покровськ. Нашим захисникам вдалося зупинити росіян, проте дорогу вже атакують дронами.

Зараз відстань від лінії зіткнення до Добропілля становить 21 кілометр.



Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни майже на адмінмежі Донеччини

З-поміж усіх напрямків зараз одним із найважчих є Новопавлівський, оскільки ворог має там стрімкі просування. Протягом минулого тижня росіяни розширили зону контролю після прориву в село Запоріжжя, а також просунулися в Одрадному, Комарі, Федорівці, Привільному та біля Вільного Поля й прорвалися в селище Шевченко. При цьому сіра зона розширилася рівно до адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей в районі села Дачне. Відстань від лінії зіткнення до межі областей – 500 метрів.

Водночас Новопавлівська та Межова громади Синельниківського району Дніпропетровщини потерпають від ударів дронами, артилерією та керованими авіабомбами з боку російської армії.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Минулого тижня речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не має наміру зупиняти вогонь в Україні, а Путін заявив, що "вся Україна належить Росії". Ось і все, що потрібно знати про наміри ворога. Росія не відмовляється від своїх планів захопити та знищити нашу державу і нас, як націю. Тому ми повинні продовжувати боротьбу, бо іншого шляху немає. І єдина гарантія нашого життя – наша армія. Кожен і кожна з нас повинен працювати в армії або для неї. Прямо зараз можна підтримати наше військо донатом на збір. Саме для того, аби закривати потреби війська, і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете знайти актуальні збори та звіти про вже передану допомогу.