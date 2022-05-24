Важкі бої на Луганщині та обстріли по всій лінії зіткнення:карта бойових дій станом на 24 травня

Російські загарбники докладають найбільших зусиль для захоплення Сходу та Півдня України. Однак наші відважні воїни впевнено руйнують плани агресора.

Від початку повномасштабного наступу Росії на Україну минув третій місяць. Як виглядає карта бойових дій – дивіться далі.

До речі "Іскандери" біля кордону в Білорусі й хаотичні обстріли Сєвєродонецька: основне за 90 день війни

Яка ситуація на фронті

Російські окупанти наступають на Сході. Обстрілюють всю лінію зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому районах. Найгарячіше – біля Лисичанська та Сєверодонецька, бо росіяни не покидають надій вийти на адміністративний кордон Луганської області.

На Сєверодонецькому напрямку штурмують Тошківку та Устинівку. На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі Василівки.

На Слов'янському – ворог хоче відновити наступ. Для цього окупанти розгорнули у південній частині Ізюма додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Лиманському – росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Харківському – ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення. Штурмує Тернову.

На Запоріжжі окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Артилерійські обстріли не припиняють на Миколаївщині.

Крім того, загарбники завдали авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Білопілля Сумської області. Також вони здійснюють інженерне обладнання позицій біля пункту пропуску "Погар" та Случовська Брянської області.

Росіяни продовжують тактику терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях. Соціально-економічна ситуації на Півдні та Сході погіршується.

Загроза ударів з Білорусі

У Білорусі продовжують виконувати прикривати ділянку кордону в Брестській і Гомельській областях. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з Білорусі. Річ у тім, що агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від держкордону.



Карта бойових дій станом на 24 травня / Фото liveuamap

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