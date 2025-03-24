Росіяни тиснуть на Донеччині та в Курській області: карта бойових дій 24 березня

Росіяни продовжують використовувати свою перевагу в живій силі, атакуючи українські позиції. Протягом минулої доби, 23 березня, на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Крім того, противник завдав 74 авіаудари, скинувши 97 КАБ, здійснив 6 457 обстрілів, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2 350 дронів-камікадзе.

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Ситуація на лінії зіткнення

Українські захисники стримують натиск окупантів і завдають їм значних втрат. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 пункти управління БпЛА, 1 засіб ППО та 1 інший важливий об’єкт противника.

На Харківському напрямку ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська 1 раз.

На Куп’янському напрямку відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів поблизу населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

Що відбувається поблизу Ямполівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 5 наступальних дій поблизу Білогорівки, у напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, а також у напрямку Диліївки.

Яка ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки.

Ворог атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 8 атак у напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Веселе та в районі Скудного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 3 спроби ворога просунутися вперед поблизу Новополя та Новосілки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Ворог завдав 12 авіаударів, скинувши 14 КАБ, здійснив 292 обстріли, з яких 5 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій.

Що відбувається в Курській області: дивіться на карті

Нагадаємо, минулої доби втрати росіян склали 1 280 осіб. Українські воїни знешкодили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, 5 реактивних систем залпового вогню, 4 вертольоти, 116 автомобілів та 1 одиницю спеціальної техніки окупантів.