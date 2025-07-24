Найбільше ворог атакує Покровський і Лиманський напрямки: карта фронту на 24 липня

Чергова доба на фронті минула з понад сотнею зіткнень. Російська армія продовжує штурмувати позиції українських захисників та атакувати на різних напрямках.

За добу відбулося 172 боїв. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті 24 липня?

Вороги завдали по українських позиціях та населених пунктах 67 авіаційних ударів та 3712 разів застосував дрони-камікадзе. Росіяни здійснили 5756 артилерійських обстрілів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українським воїнам вдалося відбити 12 атак загарбників. Противник завдав 9 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 368 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 10 атак росіян в районах Вовчанська, Кам’янки, Дворічної та Петро-Іванівки.

Бойові дії в Харківській області: карта

На Куп’янському напрямку окупанти атакували 9 разів. Штурмові дії противника відбито в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку пройшло 28 бойових зіткнень. Агресор намагався просунутися біля населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.

Ситуація на Лиманському напрямку: показуємо на карті

На Сіверському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку воїни завадили трьом атакам у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог атакував наші позиції чотири рази біля Торецька.

На Покровському напрямку захисники зупинили 61 штурм росіян поблизу Русиного Яру, Миролюбівки, Затишка, Лисівки, Попового Яру, Мирнограда, Звірового, Удачного, Олексіївки, Новоукраїнки, Маяка, Новоекономічного, Котлиного, Дачного та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

Найбільше атак на Покровському напрямку: карта фронту

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 15 ворожих атак у районах Запоріжжя, Зірки, Піддубного, Олександрограда, Шевченка, Маліївки, Темирівки, Воскресенки та Вільного Поля.

На Гуляйпільському напрямку противник за добу здійснив один штурм позиції в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили три атаки у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог намагався просунутися 9 разів, але успіху не мав.

Українські війська завдають втрат росіянам в живій силі та техніці. Захисники вразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників. Втрати російських загарбників за добу склали 1050 осіб.