ЗСУ відбили 9 атак росіян та ліквідували кадирівців: карта бойових дій станом на 26 жовтня

Росія намагається втримати захоплені території України та завадити просуванню наших воїнів. Крім того, ворог зосереджує сили на окупації Бахмута.

Потужних зусиль окупанти докладають на Авдіївському напрямку. Вони хочуть там просунутися, але ЗСУ стримують навалу.

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Упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські війська завдали 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, а також здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ. Під вогонь потрапили понад 40 населених пунктів.

Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася. Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України;

ситуація не змінилася. Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України; на Сіверському напрямку ворог з мінометів та ствольної артилерії обстріляв райони населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також там противник використовував безпілотники;

ворог з мінометів та ствольної артилерії обстріляв райони населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також там противник використовував безпілотники; на Слобожанському напрямку під удар потрапили Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;

під удар потрапили Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна; на Куп'янському та Лиманському напрямках – Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне;

– Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне; на Бахмутському напрямку – Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка;

– Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка; на Авдіївському напрямку – Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове;

– Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка;

– Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, а для повітряної розвідки росіяни здійснили до 20 вильотів БпЛА різних типів.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня / Карта Deep State Map

Де ЗСУ зазнали успіху

Російські окупанти намагалися наступати біля Іванграда, Бахмута, Бахмутського, Соледара, Курдюмівки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського і Тернової, але українські військові відбили всі атаки.

Де розташований Соледар / Карта Deep State Map

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Наша авіація завдала по ворогу 21 удар. Ушкоджень зазнали:

17 районів зосередження російських солдатів і техніки,

2 опорних пункти,

2 позиції ЗРК.

Вдало попрацювали також сили ППО й ракетні війська та артилерія. Вони знищили 5 дронів загарбників, радіолокаційну станцію тощо.

Близько 10 кадирівців відправилися "на концерт Кобзона" у результаті точкових ударів українських військових по Новоіванівці у Луганській області. Також знищений склад боєприпасів. У Сватовому ЗСУ ліквідували 10 російських військових та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Де розташована Новоіванівка / Карта Deep State Map

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