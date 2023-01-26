Росія збільшила кількість обстрілів і наступає на Сході: карта бойових дій станом на 26 січня

Російські військові збільшили кількість обстрілів, а також продовжують наступальні дії на Сході. Окупанти ведуть наступ, хоча й зазнають великих втрат.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби Росія завдала 37 авіаційних та 10 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі Дніпра та Запоріжжя.

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Крім того, окупанти здійснили 97 обстрілів з РСЗВ, під ураження потрапили і житлові будинки у Херсоні.Вночі ворог застосував 24 "Шахіди", які були знищені Силами оборони України.

Сили оборони відбили численні атаки окупантів

Зазнаючи численних втрат, Росія не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському напрямку росіяни обороняєюься.

Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар'їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині.

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Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник обстріляв райони Леонівки, Ясної Поляни та Михальчиної Слободи Чернігівської області та Будівельного, Волфиного і Тимофіївки на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області.

На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Веригінського лісництва та Ямполівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали двадцять два населені пункти, зокрема, Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Бердичі, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти п'яти населених пунктів, Серед них – Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села. Постраждали двадцять населених пунктів, зокрема, Берислав, Антонівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

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