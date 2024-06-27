Триває бій за Вовчанськ, загострена ситуація на Покровському напрямку: карта фронту 27 червня

Українські захисники 855 добу дають потужну відсіч російським загарбникам на фронті. Наразі напружена ситуація залишається на Торецькому напрямку, а також загостреною – є на Покровському напрямку.

Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Відомо, що вже за сьогодні відбулося 48 таких зіткнень.

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Яка ситуація на напрямках фронту

триває бій за Вовчанськ. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ситуація контрольована.Відповідно до даних, протягом попередньої доби втрати ворога на Харківському напрямку склали: 150 військовослужбовців, знищено 3 артсистеми, засіб ППО та 6 автомобілів. Також відомо, що пошкоджено 1 танк, 1 артсистему, 2 засоби ППО та два автомобілі.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

з початку доби відбулось 4 боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Наразі дві штурмові дії агресора ще тривають.. Там зараз Сили оборони відбивають 2 атаки в районах Копанок та Невського.відбулося 4 атаки ворога. У Генштабі підкреслили, що 3 з них в районах Спірного та Роздолівки успіху не мали. Разом з тим, одне боєзіткнення, в районі Роздолівки, ще триває.ворог не відмовляється від намірів прорватися в районі Часового Яру. Там тривають 2 штурмові дії.

Окупанти хочуть прорватися в районі Часового Яру: дивіться на карті

– напружена ситуаціяТак, російські окупанти активні в районах Торецька, Північного та Залізного. Відомо, що наші захисники відбили атаку поблизу Дружби.ситуація залишається загостреною. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, 9 з яких успішно відбито. Тривають бої. На цьому напрямку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

, в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки, наразі відбувається вісім боєзіткнень.. Ворог атакує поблизу Костянтинівки.російські війська без успіху штурмували в районі Малої Токмачки.