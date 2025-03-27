Ворог не припиняє штурмувати поблизу Покровська та атакує біля Торецька: карта фронту 27 березня
- Російські війська на Покровському напрямку здійснили 88 штурмових дій, які українські захисники зупинили.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 224 боєзіткнення.
- Українські сили оборони успішно зупинили атаки на кількох напрямках.
Українські воїни продовжують стримувати натиск окупантів, завдаючи противнику значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 224 боєзіткнення.
Найбільше штурмових дій ворог здійснив на Покровському напрямку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ЗСУ відкинули ворога під Покровськом: DeepState оновили карту фронту
Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку противник двічі намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у бік Вовчанська.
Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 4 атаки окупантів. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворожі сили атакували 14 разів. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, у бік Нового, Колодязів та Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка.
На Краматорському напрямку загарбники 4 рази атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворожі сили здійснили 20 атак в районах Торецька, Дачного, Кримського та в напрямку Диліївки.
Противник атакував в районі Торецька: дивіться на карті
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 88 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Преображенка, Покровськ, Промінь, Відродження, Новосергіївка.
На Покровському напрямку російські війська здійснили 88 штурмових дій: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку ворог протягом минулого дня здійснив 25 атак в напрямку населених пунктів Розлив, Веселе, а також поблизу Костянтинополя і Скудного.
На Гуляйпільському напрямку наші захисники зупинили 16 атак в районах населених пунктів Рівнопіль, Новосілка, Привільне, Вільне Поле та Новопіль.
На Оріхівському напрямку ворожі війська 9 разів штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки та в напрямку Степового.
На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
ЗСУ продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб, здійснив 492 обстріли, дев’ять з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників.