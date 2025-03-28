Понад 200 боєзіткнень, ворог активно атакує на кількох напрямках: карта фронту 28 березня

Сили оборони стійко стримують натиск російської армії, завдаючи їй значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 209 боєзіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти 6 разів намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська і Фиголівки.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 26 атак противника. Наші захисники відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки.

На Лиманському напрямку агресор атакував 32 рази. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у бік Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно зупинили 3 атаки противника поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог 4 рази атакував поблизу Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку противник здійснив 24 атаки у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки.

Ворог активно атакує на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та у бік Малинівки і Новоолександрівки.

Сили оборони зупинили понад 60 штурмів ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 9 атак у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та в бік Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 4 рази штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Лобкове та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Збройні Сили України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 382 обстріли, 26 з них – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1860 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 61 бойову броньовану машину, 122 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 144 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 210 автомобілів окупантів.