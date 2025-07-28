Росіяни пробують вклинитися в оборону на Лиманському напрямку: карта бойових дій на 28 липня

У Генштабі виклали ранкове зведення на 28 липня, 1251 день війни. Протягом минулої доби зафіксовано 158 боєзіткнень, бої ідуть майже всюди. Найбільше їх на Покровському напрямку і на Лиманському – 57 і 18 відповідно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті 28 липня 2025 року?

Україна має успіхи у знищенні агресора: ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 гармату та 1 радіолокаційну станцію противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Оборонці зупинили 9 штурмових дій росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів атакував позиції у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 6 атак. Зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку захисники успішно зупинили 9 атак поблизу Серебрянки, Верхньокам'янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 1 боєзіткнення поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 57 штурмових дій у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське.

На Новопавлівському напрямку росіяни вчора здійснили 10 атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Новодарівка, Піддубне, Мирне, та в напрямку Андріївки-Клевцового, Темирівки й Олександрограда.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку окупанти здійснили 5 спроб просунутися у напрямку Придніпровського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.