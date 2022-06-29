Росіяни хочуть оточити Лисичанськ: карта бойових дій станом на 29 червня

В Україні триває 126-ий день повномасштабного російського вторгнення. Наші захисники та захисниці продовжують давати потужну відсіч ворогу й завдавати йому колосальних втрат.

У Генштабі Збройних Сил України розповіли актуальну інформацію щодо ситуації на фронті. Найбільш запеклі бої тривають на Сході нашої держави.

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Ситуація на Півночі

На Волинському на Поліському напрямках Білорусь продовжує перевірку бойової готовності своїх військ. До 16 липня у Гомельській області триватиме проведення зборів військовозобов'язаних з організацією навчання.

З території Білорусі зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні.

На Сіверському напрямку окупанти утримують в районі кордону до 3 батальйонно-тактичних груп. Крім того, продовжується обстріл Чернігівщини та Сумщини з території Росії. Біля кордону з Сумщиною росіяни розгорнули "Град", щоб атакувати українську територію.

Ситуація на Сході

На Харківському напрямку росіяни зосередилися на утриманні зайнятих позицій та намагаються вести повітряну розвідку.

Основні зусилля ворога на Слов'янському напрямку зосередженні на штурмових діях, щоб вийти на межі Богородичне – Краснопілля, щоб потім наступати на Барвінкове та Слов'янськ.

Крім того, окупанти ведуть штурмові дії на Лисичанському та Бахмутському напрямках. Основною метою ворога є оточення міста Лисичанськ.



Ситуація на Сході станом на 29 червня / Скриншот

На Лисичанському та Бахмутському напрямках росіяни проводять наступальні дії. На останньому окупанти мають частковий успіх, закріплюються у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 біля Вуглегірської ТЕС. Росіяни посилилися однією батальйонно-тактичною групою.

На Новопавлівському напрямку окупанти також вирішили посилитися двома батальйонно-тактичними групами, які перекинули з інших напрямків.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій окупанти не вели.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому та Таврійському напрямку основні сили окупанти зосередили на утримані своїх позицій, щоб не допустити контрнаступ Збройних Сил.

На Криворізькому напрямку окупанти посилилися однією батальйонно-тактичною групою. Водночас на Миколаївщині росіяни розгорнули додаткову зенітну ракетну батарею С-300ВМ.



Карта бойових дій станом на 29 червня / Скриншот