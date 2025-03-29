Ворог штурмує на Покровському напрямку і не припиняє атак біля Торецька: карта фронту 29 березня

Воїни ЗСУ стійко стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. Протягом минулої доби зафіксовано 183 боєзіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Де розташований Погар: показуємо на карті пункт пропуску, який атакували Повітряні сили

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти 4 рази намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

Ворог хотів прорвати оборонні рубежі ЗСУ в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 3 атаки російських військ. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку агресор атакував 16 разів. Він намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в бік Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну атаку противника поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти 4 рази атакували в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 20 атак у районі Торецька та в бік Диліївки і Щербинівки.

Окупанти здійснили 20 атак на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 73 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Калинового.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворожі сили протягом минулого дня здійснили 17 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники зупинили 4 атаки у районі Привільного.

На Оріхівському напрямку російські війська 8 разів штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське та північніше Нестерянки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби противник завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 44 керовані авіаційні бомби, здійснив 371 обстріл, 16 з них – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 14 штурмів загарбників.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських окупантів склали 1740 осіб. Також ЗСУ знешкодили 23 танки, 34 бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 164 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 118 автомобілів окупантів.