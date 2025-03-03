Росія прорвалась на Сумщину, ЗСУ пішли у наступ на Сході: як змінилася лінія фронту за тиждень

На Донеччині тривають запеклі бої майже на всіх напрямках. На Харківщині ворог намагається просуватися, але втрачає позиції. На Луганщині росіяни досі прагнуть повної окупації області. У Курській області ситуація суттєво ускладнюється.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 24 лютого по 2 березня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Динаміка боїв змінилася

Протягом минулого тижня кількість ворожих штурмів на фронті щодня була в районі 100 зіткнень. Сумарно протягом тижня відбулося 731 зіткнення на різних напрямках. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 207 зіткнень або майже третина усіх штурмів;

Курський напрямок – 120 зіткнень, при цьому за добу 2 березня кількість атак на цій ділянці перевищила кількість штурмів в районі Покровська;

Торецький напрямок – 84 штурми, кількість атак має тенденцію до зростання;

Новопавлівський напрямок – 83 зіткнення;

Лиманський напрямок – 54 зіткнення;

Куп'янський напрямок – 29 зіткнень, минулого тижня у порівнянні з попередніми періодами активність боїв була меншою;

Оріхівський напрямок – 28;

Харківський напрямок – 21;

Краматорський напрямок – 17;

Гуляйпільський напрямок – 16;

Сіверський напрямок – 13;

Придніпровський – 6.

Протягом минулого тижня на Харківському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках просувань ворога не було зафіксовано.

За даними аналітиків DeepState, протягом лютого 2025 року ворог окупував 192 квадратні кілометри території – це найнижчий показник з липня 2024 року.

Ворожий прорив на Сумщині

Суттєво погіршується ситуація в операційній зоні Курської області Росії. Ворог докладає чимало зусиль для того, аби відновити контроль над територією та продовжує активні наступальні дії.

Ситуація ускладнилася на всій лінії зіткнення, оскільки ворогу, на жаль, вдалося взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, що особливо відчутно в районі Суджі.

Однак на північному фланзі також складно – минулого тижня ворогу вдалося вийти на державний кордон в районі сіл Свердликово та Миколаїво-Дар'їне. Ба більше, ворожі війська прорвали український кордон в районі села Новеньке. Щоправда, ворог там не закріпився, адже цьому не сприяють два фактори: місцевість і те, що російські обстріли знищили село.





Ситуація на кордоні Курщини та Сумщини / Карта DeepStateMAP

Також росіяни прорвалися між Новеньким та Журавкою. Однак там також закріпитися ворогу не вдалося. Проте ділянки ворожого прориву зараз у сірій зоні.

Крім того, росіяни відновили контроль над Орлівкою і частиною Погребків, а села Нова Сорочина та Мар'ївка перейшли у сіру зону.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Росіян відкинули від Куп'янська

Сили оборони стабілізують ситуацію на Куп'янському напрямку. На правобережжі Осколу північніше Куп'янська вкотре ворожих просувань не зафіксовано. Це відбувається на тлі того, що кількість ворожих атак зменшується.

Однак наші воїни не тільки зупиняють спроби ворожих просувань, але й ідуть в контратаку. Російські війська вдалося відбити від околиць Куп'янська й відкинути на 3 кілометри. Однак ця ділянка зараз у сірій зоні.





Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Однак, на жаль, росіяни мали просування південніше Куп'янська. Ворог просунувся у селі Загризове по берегу річки та східніше села.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також окупанти захопили село Надія Луганської області та просунулися біля Першотравневого на Харківщині.





Ситуація на межі Харківщини і Луганщини / Карта DeepStateMAP

Контратаки ЗСУ біля Покровська

У Часовому Яру та Торецьку попри активні ворожі штурми немає жодних просувань. Щодо Торецька і прилеглих сіл – там велика сіра зона, тобто закріплюватися на нових позиціях складно. Хоч аналітики кажуть про контратаки в районі Торецька.

Водночас попри те, що третина усіх ворожих атак припадає на Покровський напрямок, там майже немає ворожих просувань. У районі Воздвиженки біля траси Покровськ – Костянтинівка лінія зіткнення не змінилася.

Що стосується району Покровська, то ЛБЗ таки змінилася. Сили оборони відновили контроль над селом Котлине, що на захід від Покровська. Водночас ворожі війська захопили деякі позиції у Піщаному, яке раніше звільнили ЗСУ. Разом з тим Сили оборони відкинули росіян в Успенівці.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог наступає на Новопавлівку

На Новопавлівському напрямку ситуація все ще залишається складною, проте Сили оборони роблять усе для стабілізації, що теж має результати.

Минулого тижня ворогу вдалося просунутися в районі села Преображенка в напрямку адмінмежі з Дніпропетровською областю. На цій ділянці першим населеним пунктом Дніпропетровщини є саме Новопавлівка. Відстань до адмінмежі від фронту зараз там становить 7 кілометрів.





Ситуація в районі Преображенки / Карта DeepStateMAP

Ще однією складною ділянкою є район сіл Андріївка та Костянтинопіль. Є ймовірність, що Сили оборони зараз у напівоточенні в Андріївці. Уся не підконтрольна ворогу частина села перебуває у сірій зоні.



Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також минулого тижня росіяни прорвалися у села Привільне, Бурлацьке та Скудне. Усупереч прогнозам, росіяни продовжують наступ після захоплення Великої Новосілки. Напрямок ворожого наступу вказує на те, що росіяни хочуть дійти до адмінмежі Дніпропетровської та Запорізької областей, аби реалізовувати план повної окупації Донеччини.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

У Запорізькій області, попри всі ворожі спроби, просувань росіян не зафіксовано. Також усі спроби росіян атакувати на Херсонщині закінчилися провалом.

Хоч представники американської адміністрації кажуть, що нібито Україна не хоче миру, ми з вами знаємо: якщо Росія зупиниться – війна закінчиться, якщо ж зупинимося ми – Україна перестане існувати. Тому попри втому і втрати ми мусимо боротися. Наша мета – не поставити війну на паузу, а закінчити її, аби нашим дітям не доводилося отримувати цю війну у спадок. І зараз єдиною гарантією миру є наші захисники та захисниці. На тлі тривожних новин кожен з нас має бути або в армії, або для армії. Найпростіший спосіб підтримати військо – донат на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.