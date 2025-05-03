Російські окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів: оновлена мапа Deep State

Російські війська не припиняють атакувати на фронті. Ворог мав просування біля 5 населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунувся ворог

Ворожі сили не відмовляються від наміру захопити українські території. Аналітики DeepState оновили мапу о пів на 11 годину ранку 3 травня.

За їхніми даними, окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Надіївки, Андріївки, Тарасівки, Богданівки та Шевченка,

– ідеться в повідомленні.

Загарбники просунулися біля Надіївки: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися поблизу Андріївки: дивіться на карті

Агресор просунувся біля Тарасівки: дивіться на карті

Окупанти просунулися поблизу Богданівки: дивіться карті

Росіяни просунулися біля Шевченка: дивіться на карті

До слова, за даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 101 авіаудару, зокрема, скинув 183 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2694 дрони-камікадзе.