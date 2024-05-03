ЗСУ відбили 50 атак ворога на Авдіївському напрямку: карта бойових дій 3 травня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни здійснюють десятки атак на декількох напрямках. Однак Сили оборони України стримують ворога та завдають йому втрат у живій силі та техніці.
Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Яка ситуація на напрямках фронту
Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
Куп'янський напрямок. Збройні Сили України відбили 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
Лиманський напрямок. Ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.
Бахмутський напрямок. Українські захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.
Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Авдіївський напрямок. Сили оборони відбили 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
Ворог завдає численних атак на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Новопавлівський напрямок. Українські захисники продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
ЗСУ стримують ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Оріхівський напрямок. Противник 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
Херсонський напрямок. Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших військ.
Втрати ворожих військ
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною 472 140 своїх військових за вбитими та пораненими. З них 1 270 за минулу добу.