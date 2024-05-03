ЗСУ відбили 50 атак ворога на Авдіївському напрямку: карта бойових дій 3 травня

Росіяни здійснюють десятки атак на декількох напрямках. Однак Сили оборони України стримують ворога та завдають йому втрат у живій силі та техніці.

Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Куп'янський напрямок. Збройні Сили України відбили 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок. Ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

Бахмутський напрямок. Українські захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. Сили оборони відбили 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Ворог завдає численних атак на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Українські захисники продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ стримують ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. Противник 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Херсонський напрямок. Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших військ.

Втрати ворожих військ