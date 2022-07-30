росіяни провалили усі штурми на Донбасі: карта бойових дій станом на 30 липня

Збройні Сили України продовжують стримувати ворога на Сході. росіяни систематично штурмують позиції наших військ, проте не можуть досягти своїх цілей.

Про те, що відбувається на фронті станом на 30 липня, детально розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Ситуація на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Водночас на Сіверському – росіяни проводили повітряну розвідку. Крім того, вони обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії прикордоння Сумської та Чернігівської областей.



Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня / Мапа Liveuamap

Бойові дії на Сході України

На Слов'янському напрямку окупанти вели штурм біля Бражівки та Дмитрівки. Однак, не зазнавши успіху, росіяни відійшли. При цьому вони обстрілювали з артилерії й танків Асіївку, Протопопівку, Гусарівку, Грушуваху, Карнаухівку, Долину та Адамівку.

окупанти вели штурм біля Бражівки та Дмитрівки. Однак, не зазнавши успіху, росіяни відійшли. При цьому вони обстрілювали з артилерії й танків Асіївку, Протопопівку, Гусарівку, Грушуваху, Карнаухівку, Долину та Адамівку. На Краматорському напрямку під ворожий вогонь потрапили Краматорськ, Сіверськ, Спірне та Серебрянка. Також путінські загарбники проводили повітряну розвідку.

під ворожий вогонь потрапили Краматорськ, Сіверськ, Спірне та Серебрянка. Також путінські загарбники проводили повітряну розвідку. Невдалі штурмові дії біля Вершини і Травневого росіяни вели на Бахмутському напрямку . Зараз тривають активні бої біля Семигір'я, Зайцевого та Вершини. Також путінські солдати активно обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів.

. Зараз тривають активні бої біля Семигір'я, Зайцевого та Вершини. Також путінські солдати активно обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів. На Авдіївському напрямку ворог штурмував Піски та Авдіївку. Але, на щастя, ЗСУ не дали окупантам досягти успіху. Зараз на цьому напрямку тривають активні бойові дії біля Красногорівки. По Новобахмутівці, Авдіївці, Опитному Водяному, Пісках, Красногорівці, Первомайському та інших населених пунктах росіяни гатили з танків, артилерії, а також завдавали авіаударів.

ворог штурмував Піски та Авдіївку. Але, на щастя, ЗСУ не дали окупантам досягти успіху. Зараз на цьому напрямку тривають активні бойові дії біля Красногорівки. По Новобахмутівці, Авдіївці, Опитному Водяному, Пісках, Красногорівці, Первомайському та інших населених пунктах росіяни гатили з танків, артилерії, а також завдавали авіаударів. Невдалий штурм путінські солдати вели й біля Мар'їнки на Новопавлівському напрямку . Активні бої тривають біля Павлівки.

. Активні бої тривають біля Павлівки. На Запорізькому напрямку окупанти обстрілюють населені пункти. Під ворожий вогонь потрапили Залізничне, Чарівне, Білогір'я, Оріхів, Новоандріївка та Кам'янське. Крім того, по Новомихайлівці та Малих Щербаках противник завдав авіаудару.



Ситуація на Сході України / Карта Liveuamap

Що відбувається на Півдні України

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування ЗСУ. Окупанти активно ведуть повітряну розвідку в регіоні.

Систематичним вогнем путінські солдати накривають цивільну та військову інфраструктури Трудолюбівки, Осокорівки, Токаревого, Кар'єрного, Іванівки, Лозового, Кобзарців, Українки, Партизанського, Дніпровського та інших населених пунктів.

В акваторії Чорного моря перебувають ворожі носії крилатих ракет типу "Калібр". Вони готові до завдання ударів по Україні.



Ситуація на Півдні України / Карта Liveuamap

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