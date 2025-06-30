Понад 130 атак, активні обстріли на двох напрямках, тиск біля Покровська: карта фронту 30 червня

В Україні розпочалася 1223 доба повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Загалом, протягом минулої доби на фронті вдалося зафіксувати 137 боєзіткнень.

Активні бої тривали на відразу кількох напрямках фронту, найбільше з них – на Покровському. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті була минулої доби

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 352 обстріли. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор 7 разів атакував позиції у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулося 5 атак загарбників. Зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське, у Серебрянському лісі та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового.

Росіяни атакували біля Греківки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку успішно зупинили 4 ворожі атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 5 боєзіткнень поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 7 атак у районах Дачного, Торецька, Яблунівки.

На Покровському напрямку зупинили 37 штурмових дій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.

Противник наступав у напрямку Горіхового: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль.

Окупанти тиснуть на Новопіль: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають 2 наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення, противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив 5 невдалих спроб просунутись уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, сумарні втрати противника вже перевищили 1 020 010. Загалом протягом минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати 1070 осіб.