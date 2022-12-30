Обстріли росіянами цивільних і пекло на Донеччині: карта бойових дій станом на 30 грудня

Основні бойові дії тривають в Донецькій області, де росіяни намагаються захопити Бахмут та Авдіївку. Крім того, окупанти відновили наступ на Лиман, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Українські захисники продовжують героїчно протистояти загарбникам та відбивати їхні атаки на різних напрямках. Зокрема, лише наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах, де ворог зосереджував живу силу та техніку.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Як зазначають у Генштабі, протягом минулої доби окупанти завдали 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснили 63 обстріли з РСЗВ. Водночас небезпека масованих ударів на критичну інфраструктуру зберігається.

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються наступати, аби покращити тактичне положення на Лиманському та Куп'янському напрямках. Водночас протягом доби ворожа армія обстріляла райони 20 населених пунктів регіону. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БпЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного.

загарбники намагаються наступати, аби покращити тактичне положення на Лиманському та Куп'янському напрямках. Водночас протягом доби ворожа армія обстріляла райони 20 населених пунктів регіону. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БпЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам'янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви.

та вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам'янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви. На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли з артилерії райони таких населених пунктів: Леонівка Чернігівської області; Павлівка – Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області.

та напрямках росіяни обстріляли з артилерії райони таких населених пунктів: Леонівка Чернігівської області; Павлівка – Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області. На Авдіївському напрямку ворог обстріляв райони поблизу Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Окрім того, авіаудари зафіксовано неподалік Кам'янки та Авдіївки.

ворог обстріляв райони поблизу Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Окрім того, авіаудари зафіксовано неподалік Кам'янки та Авдіївки. На Новопавлівському напрямку з танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Микільського.

з танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Микільського. На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них – Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки – Херсонської.

Що відбувається на лінії бойових дій

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині.

Наостанок варто додати, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – тобто на півночі – ситуація стабільна. Українські розвідники ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявили, тому очікувати повторного наступу окупантів з Білорусі поки не варто.

Водночас слід згадати, що раніше у Генштабі зазначали, що під час наступу на Київ на початку повномасштабного вторгнення на території Білорусі було вдвічі більше російських бійців, аніж там є зараз.