Ворог атакує Лиманський напрямок, на Покровському – понад 70 штурмів: карта бойових дій 30 січня

Росіяни зосереджують свої зусилля на найгарячіших ділянках фронту. За минулу добу лише на Покровському напрямку ворог здійснив понад 70 атак на позиції Сил оборони.

Також ворог активізувався на Лиманському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ, там розповіли про ситуацію на фронті.

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Що відбулося на фронті за добу

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку, за уточненою інформацією, ворог наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.

Ситуація біля Ямполівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.

Ворог наступає біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Росіяни атакують Зелене: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 6 атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 8 атак ворога.