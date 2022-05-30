Актуальну інформацію щодо ситуацію на фронті повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів, зокрема завдаючи ракетних ударів.

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Ситуація на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ситуація незмінна. На Сіверському напрямку росіяни завдали авіаударів по Запсіллю й Миропіллю та обстріляли з артилерії Кіндратівку на Сумщині.

Ситуація на Сході

На Харківському напрямку окупанти продовжують обстріл населених пунктів, зокрема в районах на північ та північний схід від Харкова, а також атакували Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руську Лозову, Питомник, Борщову та Перемогу.

На Слов'янському напрямку російські загарбники проводять перегрупування, щоб відновити наступ в напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ. Для утримання своїх позицій окупанти тримають в повні готовності вертолітну ескадрилью Ка-52. Для доукомплектації на тимчасово окуповані території росіяни перемістили близько 250 одиниць техніки. Крім того, окупанти відновили залізничний міст у Куп'янську.

На Донецькому напрямку росіяни зосереджують свої сили для наступу, щоб оточити наші війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

На Лиманському напрямку окупанти закріплюються у Лимані та готують наступ на Слов'янськ, проводячи перегрупування.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти закріплюються на околицях Сєвєродонецька. З території Росії надійшла додаткова техніка та боєприпаси для підкріплення.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

На Курахівському та Новопавлівському напрямках окупанти не ведуть активних бойових дій.

Ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку окупанти підсилилися за рахунок переміщення техніки з тимчасово окупованого Мелітополя.

На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують основні сили для утримання зайнятих позицій. Для відновлення втрат окупанти переміщують туди зняту з консервації техніку з окупованого Криму.

Окремі підрозділи ворога перекинуті на Миколаївський напрямок для утримання зайнятих позицій та здійснення чергових спроб наступу.

На Криворізькому напрямку окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ.



Карта бойових дій станом на 30 травня / Скриншот