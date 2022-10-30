ЗСУ відбили 10 атак росіян на Донеччині: карта бойових дій станом на 30 жовтня

В Україні станом на 30 жовтня тривають запеклі бої. Російські окупанти докладають максимальних зусиль, щоб захопити Бахмут та всю Донеччину.

Актуальну інформацію про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі Збройних Сил України. Окупанти продовжують зосереджувати свої зусилля на стримуванні наступу українських військ та намагаються наступати на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

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Російські обстріли

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 23 авіаційні удари й понад 100 разів відкривав вогонь з реактивних систем залпового вогню. Через ворожі обстріли постраждали понад 45 населених пунктів, серед яких Слов'янськ, Сіверськ, Запоріжжя та Новоолександрівка.

На різних напрямках фронту окупанти продовжують обстрілювати населені пункти біля лінії розмежування зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків, зокрема від ворожого вогню постраждали:

на Сіверському напрямку – Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля;

– Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля; на Слобожанському напрямку – Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

– Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка; на Куп'янському та Лиманському напрямках – Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка;

– Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка;

– Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне;

– Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне; на Новопавлівському напрямку – Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка;

– Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка; на Запорізькому напрямку – Гуляйполе, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темирівка, Ольгівське та Червоне;

– Гуляйполе, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темирівка, Ольгівське та Червоне; на Південнобузькому напрямку постраждали близько 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення та Нікополь і Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині.

Успіхи ЗСУ та відбиті атаки ворога

Протягом минулої доби українські захисники та захисниці відбили ворожі атаки у районах низки населених пунктів Донецької області, зокрема:

Яковлівки;

Бахмута;

Бахмутського;

Олександрополя;

Кам’янки;

Авдіївки;

Первомайського;

Красногорівки;

Мар’їнки;

Новомихайлівки.

Ситуація на Донеччині / Карта Deep State

Українська авіація завдала 32 удари по ворожих позиціях, з яких:

23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки;

3 – по взводних опорних пунктах;

6 – по позиціях протиповітряної оборони противника.

Силам ППО вдалося збити ракету "Іскандер-К" та 2 ворожі безпілотники "Орлан -10".

Ракетно-артилерійські війська протягом доби уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби ППО ворога та 9 інших важливих військових об’єктів противника.

Більше про ситуацію на фронті у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ: дивіться відео