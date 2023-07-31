Росіяни штурмують під Куп'янськом, ЗСУ наступають біля Бахмута: карта боїв за 31 липня

Російські військові продовжують наступати на Сході України на всіх напрямках, крім Бахмутського. Окупанти ведуть наступ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Куп'янському напрямку противник намагається витіснити українські підрозділи з важливих рубежів за річку Оскіл. На Лиманському напрямку окупанти хочуть захопити місто Лиман.

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Окупанти штурмують на Куп'янському напрямку

наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

Окупанти наступали в районі Берестового: карта боїв

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Побєди. Противник обстріляв понад 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Українські військові наступають під Бахмутом

противник завдав авіаударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.ворог завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Спірне, Берестове і Роздолівка Донецької області.противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв на Півдні

оперативна обстановка без суттєвих змін.противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.