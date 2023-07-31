Росіяни штурмують під Куп'янськом, ЗСУ наступають біля Бахмута: карта боїв за 31 липня
31 липня 2023, 08:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують наступати на Сході України на всіх напрямках, крім Бахмутського. Окупанти ведуть наступ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
На Куп'янському напрямку противник намагається витіснити українські підрозділи з важливих рубежів за річку Оскіл. На Лиманському напрямку окупанти хочуть захопити місто Лиман.
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Окупанти штурмують на Куп'янському напрямкуНа Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.
Окупанти наступали в районі Берестового: карта боївНа Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Побєди. Противник обстріляв понад 10 населених пунктів.
Карта боїв у районі Мар'їнки
Українські військові наступають під БахмутомНа Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.
Карта боїв на Бахмутському напрямкуНа Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Спірне, Берестове і Роздолівка Донецької області.На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.
Карта боїв на ПівдніНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.