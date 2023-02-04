Ворог продовжує наступ на 4 напрямках, ЗСУ потужно його трощать: карта бойових дій за 4 лютого
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Сході України, куди Росія перекинула значні сили, продовжує загострюватися ситуація. Окупанти ведуть наступальні дії на кількох напрямках.
Про ситуацію на фронті доповіли у Генштабі ЗСУ. Російські загарбники намагаються наступати одразу на 4 напрямках, однак, наші воїни потужно протистоять агресору.
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Сили оборони б'ють по окупантах
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Окрім того, українські захисники знищили 4 безпілотники противника типу "Орлан-10". Тим часом наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему "Cолнцепьок".
Підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.
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Російські військові продовжують обстріл цивільного населення
Упродовж минулої доби окупанти завдали 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей. На жаль, є жертви серед населення. Також ворог здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ.Зверніть увагу! Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Тож під час сигналу повітряної тривоги не нехтуйте безпекою та перебувайте в укритті.
Що відбувається на різних напрямках фронту
Загарбники продовжують наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас окупанти зазнають великих втрат.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області, Вільна Слобода – Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ – Харківської.
- На Куп'янському напрямку російські військові з танків, мінометів та артилерії били по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп'янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку обстріляли Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва – Луганської.
- На Бахмутському – вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба.
- На Авдіївському – під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар'їнка.
- На Новопавлівському – танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському – постраждали райони 24 населених пунктів. Зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон.