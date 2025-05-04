Понад 100 боєзіткнень на Покровському напрямку: карта фронту за 4 травня

Російські війська намагаються далі просуватися лінією фронту, але стикаються зі спротивом ЗСУ. Окупанти атакають як на землі, так і в небі, але на більшості напрямків не мають значних успіхів. Протягом минулої доби відбулося 253 бойових зіткнення.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетами та авіабомбами. Доба на фронті минула із 6384 обстрілами.

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Яка ситуація на фронті зранку 4 квітня

На Харківському напрямку відбулося 5 боєзіткнень у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували Сили оборони 6 разів. Ворог штурмував біля Загризового та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 16 атак, намагаючись просунутися вперед у районах Рідкодуба, Липового, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Григорівки.

Що відбувається на Лиманському напрямку: карта

На Сіверському напрямку агресор атакував у бік Івано-Дар’ївки та Григорівки. Там відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили 6 ворожих штурмів в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося 7 атак в районі Торецька та поблизу Кримського і Диліївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 113 атак росіян у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки.

Ситуація біля Покровська: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 66 штурмів ворога біля Костянтинополя, Бурлацького, Новосілки, Рівнополя, Привільного та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря.

Бойові дії на Новопавлівському напрямку: карта

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися атакувати позиції ЗСУ поблизу Новоданилівки, Новопокровки та Кам’янського, але успіхів не мали.

На Придніпровському напрямку ворог один раз намагався наблизитись до укріплень українських оборонців.

На Курському напрямку за добу відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав по ЗСУ 256 артилерійських обстрілів, з них 10 — із РСЗВ. Також росіяни скинули 15 керованих авіаційних бомб.

Сили оборони України за добу уразили два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, одну станцію РЕБ, сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА та один ворожий засіб протиповітряної оборони.

Наші воїни ліквідували 1340 російських окупантів та знешкодили їхню бойову й логістичну техніку.