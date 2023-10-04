ЗСУ мають успіхи на Півдні, ворог безрезультатно штурмує на Сході: карта бойових дій на 4 жовтня

Українські захисники крок за кроком звільняють території від окупантів. ЗСУ не лише тримають оборону й відбивають атаки ворога, але й продовжують наступати на деяких ділянках фронту на Півдні та Сході.

Лише протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення на усій лінії фронту. Російські окупанти у спробах повернути втрачені позиції атакують позиції ЗСУ з різного озброєння.

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Яка ситуація на Сході

Напротивник наступальних й штурмових дій не вів. НаСили оборони відбили понад 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

Де намагався наступати ворог: дивіться на карті

Наросіяни безрезультатно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Крім того, ЗСУ продовжують штурмові й наступальні дії південніше Бахмута. Українські захисники на цій ділянці фронту завдають окупантам чималих втрат у живій силі та техніці. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація поблизу Бахмута: дивіться на карті

Наросіяни не полишали спроб наступати в районі Первомайського Донецької області, проте успіху не мав. Також ворог понад 10 разів атакував позиції ЗСУ в районах Мар'їнки та Красногорівки – також успіху не мали.

Росіяни не полишають спроб наступати біля Мар'їнки: дивіться на карті

Успіхи ЗСУ на Півдні

Натапротивник наступальних дій не вів. НаСили оборони продовжують наступати й поступово звільняти території від рук російських загарбників. Так, ЗСУ мають частковий успіх в районах західніше Роботиного у Запорізькій області, а також поблизу Кліщіївки та Андріївки у Донецькій області. На цих ділянках фронту українські захисники завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога й закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація на Півдні: дивіться на карті

Чи змінюється ситуація на Півночі

НаСили оборони продовжують вести активну контрбатарейну боротьбу – успішно знищують склади ворога та уражають тили ворога.Натаоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Натаокупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах. Ворог проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону на Бєлгородщині.