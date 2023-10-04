ЗСУ мають успіхи на Півдні, ворог безрезультатно штурмує на Сході: карта бойових дій на 4 жовтня
4 жовтня 2023, 08:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники крок за кроком звільняють території від окупантів. ЗСУ не лише тримають оборону й відбивають атаки ворога, але й продовжують наступати на деяких ділянках фронту на Півдні та Сході.
Лише протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення на усій лінії фронту. Російські окупанти у спробах повернути втрачені позиції атакують позиції ЗСУ з різного озброєння.
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Яка ситуація на СходіНа Куп'янському напрямку противник наступальних й штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.
Де намагався наступати ворог: дивіться на картіНа Бахмутському напрямку росіяни безрезультатно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Крім того, ЗСУ продовжують штурмові й наступальні дії південніше Бахмута. Українські захисники на цій ділянці фронту завдають окупантам чималих втрат у живій силі та техніці. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
Яка ситуація поблизу Бахмута: дивіться на карті
На Авдіївському напрямку росіяни не полишали спроб наступати в районі Первомайського Донецької області, проте успіху не мав. Також ворог понад 10 разів атакував позиції ЗСУ в районах Мар'їнки та Красногорівки – також успіху не мали.
Росіяни не полишають спроб наступати біля Мар'їнки: дивіться на карті
Успіхи ЗСУ на ПівдніНа Шахтарському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступати й поступово звільняти території від рук російських загарбників. Так, ЗСУ мають частковий успіх в районах західніше Роботиного у Запорізькій області, а також поблизу Кліщіївки та Андріївки у Донецькій області. На цих ділянках фронту українські захисники завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога й закріплюються на досягнутих рубежах.
Яка ситуація на Півдні: дивіться на картіНа Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести активну контрбатарейну боротьбу – успішно знищують склади ворога та уражають тили ворога.