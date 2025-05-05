Кількість атак зростає, Костянтинівка – нова ціль: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті загострюється. Росіяни посилюють атаки на Донеччині та загалом відновили штурмові дії на всіх ділянках фронту. Найскладніша ситуація поблизу Покровська та південніше від нього, а також біля Лимана та на прикордонні в Сумській області.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 28 квітня по 4 травня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Кількість штурмів на фронті зростає

Протягом усього тижня кількість бойових зіткнень на фронті має тенденцію до зростання. Якщо протягом доби 28 квітня росіяни здійснили 178 штурмів, то 4 травня їхня кількість зросла до 296. При цьому останні 2 дні кількість атак на одному лише Покровському напрямку перевищує сотню.

Протягом тижня на фронті відбулося 1 515 бойових зіткнень. У загальному розрізі ситуація на напрямках наступна:

Покровський напрямок – 594 штурми (на 183 атаки більше, ніж попереднього тижня);

Новопавлівський напрямок – 208 штурмів;

Лиманський напрямок – 167 штурмів;

Курський напрямок – 160 штурмів;

Торецький напрямок – 65 штурмів

Краматорський напрямок – 59 штурмів;

Куп'янський напрямок – 46 штурмів;

Харківський напрямок – 37 штурмів;

Оріхівський напрямок – 25 штурмів;

Сіверський напрямок – 23 штурми;

Гуляйпільський напрямок – 11 штурмів;

Придніпровський напрямок – 9 штурмів.

Найбільше зростання активності помітне на Покровському та Новопавлівському напрямках. Також росіяни збільшили кількість атак на Харківському та Куп'янському напрямках.

Крім того, наприкінці минулого тижня після тривалої перерви росіяни відновили атаки на Гуляйпільському напрямку.

Водночас на Торецькому напрямку в порівнянні з попередніми тижнями відбулося суттєве зниження ворожої активності – кількість атак там знизилася вдвічі.

Попри ворожі атаки, ситуація на Харківському, Куп'янському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках залишилася незмінною. Про ситуацію на інших ділянках поговоримо далі.

Бої на прикордонні Сумщини

На Курщині та Сумщині тривають бої. Сили оборони продовжують утримувати позиції на російському прикордонні в районах сіл Горналь і Олешня.

Водночас ворог продовжує спроби закріпитися в українському прикордонні. Минулого тижня сіра зона між Веселим та Журавкою, а також біля Локні збільшилася. Проте змін лінії зіткнення немає.





Ситуація на прикордонні Сумщини / Карта DeepStateMAP

Також сіра зона не змінилася і в Бєлгородській області.

Просування росіян на Лиманському напрямку

Складною залишається і ситуація на Лиманському напрямку, де росіяни намагаються захопити західну частину Луганщини та просунутися на півночі Донеччини.

Попри велику кількість штурмів, Сили оборони стримують ворога на більшій частині ділянки та відбивають атаки. Проте наприкінці минулого тижня ворогу вдалося просунутися біля Новомихайлівки та в Новому.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається на Костянтинівку

Попри зниження кількості штурмів, ситуація на Торецькому напрямку все ще залишається складною. Особливо в районах автошляхів, котрі ведуть до Костянтинівки. Росіяни, які загрузли у міських боях в Торецьку вирішили зосередитися саме на просуванні на Костянтинівку. Це розрахунок і на створення загрози оточення для наших військ у Торецьку.

Росіяни окупували Тарасівку, прорвалися до Олександрополя, захопили Стару Балку і наблизилися до Романівки. При цьому ворог також просунувся в центральній частині Торецька, а також почав атакувати в районі Дачного. Ймовірно, це частина стратегії наступу на Костянтинівку й оточення гарнізону Торецька.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Однак лінію зіткнення на Торецькому напрямку та Костянтинівку розділяють 10 кілометрів. Відстань від лінії зіткнення в районі Часового Яру менша, проте росіяни там тривалий час здійснюють невдалі спроби просування.

Загострення біля Покровська

На Покровському напрямку тривають найважчі бої – для росіян ця ділянка залишається найбільш пріоритетною з кількох причин. Найперша, звісно ж, – захоплення міста Покровськ. Росіяни вже котрий місяць не можуть просунутися до його околиць, проте з усього наявного озброєння знищують місто.

Друга причина – просування на Дніпропетровщину. Це не тільки прецедент, що з 2022 року бойові дії спалахують в новому регіоні, але й засіб тиску в усіх теперішніх розмовах про переговори.

Минулого тижня на Покровському напрямку відбувалися антирекордні штурми, кількість яких перевалила за сотні на добу. Росіяни атакують на всій ділянці. Від сіл Єлизаветівка до Шевченка лінія зіткнення не змінилася, хоч і значна частина атак припала на цю ділянку.

Росіяни просунулися у селах Успенівка та Шевченко. Сіра зона розширилася до Новосергіївки – останнього села, яке відділяє лінію фронту і Дніпропетровщину.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також російські війська просунулися в Котлярівці та Надіївці в напрямку Дніпропетровщини. На Межову та Новопавлівську громаду росіяни все частіше скидають авіабомби. Днями росіяни зруйнували 150-й храм у Новопавлівці. У прифронтових громадах Дніпропетровщини триває обов'язкова евакуація родин з дітьми.

Росія посилила атаки на Новопавлівському напрямку

Росіяни знизили кількість атак на Торецькому напрямку, очевидно, не просто так, а для вивільнення ресурсів для посилення атак на Новопавлівському напрямку, де у понад 2 рази зросла кількість штурмів.

Схоже, росіяни таки продовжують далі мріяти про повну окупацію Донеччини та хочуть захопити південь підконтрольної Україні частини області – від Новополя до Преображенки.

Попри таке зростання активності, на більшості ділянки росіянам просунутися минулого тижня не вдалося. Ворожі війська просунулися північніше Андріївки, біля Костянтинополя та в напрямку Багатиря. Водночас у Новосілці, Бурлацькому та Дніпроенергії тривають бої.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Кремлівський диктатор оголосив про так зване перемир'я з 8 по 10 травня, аби відсвяткувати так званий день перемоги. Проте зростання російських штурмів на фронті свідчить про одне: росіяни не хочуть закінчувати війну, а перемир'я Москві потрібне тільки для того, щоб раптом на парад не навідалися невідомі добрі дрони.

Що б не казали про переговори і які б заяви не лунали у Москві чи у Вашингтоні, покладатися ми можемо тільки на нашу армію. Армія ж має покладатися на надійний тил, яким кожен з нас повинен стати. Найпростіший спосіб підтримати армію просто зараз – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.