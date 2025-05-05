Знову понад сто атак на Покровському напрямку: карта бойових дій на 5 травня

У Генштабі розповіли про актуальну ситуацію на фронті на ранок 5 травня. Триває 1167 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Що відбувається на фронті 5 травня

Протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. До речі, Володимир Зеленський 4 травня заявив, що штурмів на фронті тільки побільшало.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську систему та ще один інший важливий об'єкт ворога,

– повідомили в Генштабі про успіхи ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося 5 боїв у районах Вовчанська, Строївки та Тихого.

На Куп'янському напрямку було 7 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Росіяни намагалися просунутися уперед у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Рідкодуба.

На Сіверському напрямку було 3 боєзіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам'янського. Ворог не мав успіху.

На Краматорському напрямку відбулося 10 боєзіткнень у бік Майського, Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир.

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На Гуляйпільському напрямку росіяни 5 разів атакував позиції наших захисників у районі Високого.

На Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, П'ятихаток та Степового, загарбники здійснили 3 марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог не наступав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, з них 11 – із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб", – додали в Генштабі.