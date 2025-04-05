Відразу на двох напрямках фронту найгарячіше: карта бойових дій 5 квітня

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. На Покровському та Лиманському напрямках ворог атакував найбільше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 4 боєзіткнення в районах Вовчанська, Фиголівки та у напрямку Кам’янки.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 4 атаки ворожих сил. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку агресор атакував 39 разів. Він намагався просунутися уперед у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії.

Ворог 39 разів атакував на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося 3 боєзіткнення поблизу Білогорівки та у напрямку Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку російські окупанти здійснили 20 атак у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та у напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 40 атак агресора неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки.

ЗСУ зупинили 40 атак ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили шість ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та у напрямку Багатиря.

Ворог двічі атакував позиції наших захисників, у районі Новосілки та у напрямку Новополя на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, в районах Малих Щербаків та Степового, окупанти здійснили 4 марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог здійснив 362 артилерійські обстріли, з них вісім — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 13 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 20 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб.

Також ЗСУ знищили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 105 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 113 одиниць автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.