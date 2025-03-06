Росіяни активно атакують на Курщині та біля Торецька: карта бойових дій 6 березня

Протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог здійснив на Торецькому напрямку та на Курщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 6 атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

Сили оборони відбили 6 атак в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 3 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку агресор атакував 10 разів. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки та Нового.

На Краматорському напрямку зафіксовано 9 боєзіткнень у районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного.

Зафіксовано 9 боєзіткнень на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворожі сили здійснили 21 атаку неподалік Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки.

Ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 18 наступальних дій агресора в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Котлярівки, Сергіївки, Богданівки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 8 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Роздольного, Скудного та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили 4 ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 46 керованих бомб, а також здійснив 380 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.