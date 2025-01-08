Росія атакує на Курахівському, Покровському і Времівському напрямках: карта бойових дій 8 січня

Вчора, 7 січня, противник завдав 45 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, скинув 93 КАБ та залучив для ураження 2021 дрон-камікадзе. Також росіяни здійснили близько 5000 артилерійських обстрілів, з них 139 – із реактивних систем залпового вогню.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни 4 рази марно намагалися просунутись в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку відбулося 3 атаки окупантів. Захисники відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка.

Ворог штурмує в районі Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 атак в районі населених пунктів Васюківка, Бондарне, Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку, у деяких випадках за підтримки авіації, росіяни 9 разів атакували Торецьк.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 41 штурм ворога в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївки.

Агресор атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку відбито 25 атак поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного.

Яка ситуація біля Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 21 штурм у районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне. Крім того, росіяни активно застосовували штурмову та бомбардувальну авіацію по населених пунктах та позиціях українських військ.

Наступальні дії ворога на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили 2 штурми противника.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках росіяни активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога.

Триває операція в Курській області – минулої доби відбулось 32 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 146 обстрілів по населених пунктах та позиціях українських військ, зокрема, 6 із реактивних систем залпового вогню.