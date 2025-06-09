Росія наступає на Суми й нібито зайшла на Дніпропетровщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається надзвичайно складною. Особливо важка обстановка зараз у Сумській та Донецькій областях. Також бої тривають на Харківщині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 2 по 8 червня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво ЗСУ вдарили по аеродрому "Саваслейка", ймовірно уражено МіГ-31К, – Генштаб

Динаміка боїв на фронті

Минулого тижня на фронті відбулося 1 257 бойових зіткнень. Загалом динаміка боїв майже не змінилася у порівнянні з попереднім тижнем. Серед змін – збільшення кількості атак на Покровському напрямку та відновлення наступальних дій на Гуляйпільському. Також на низці напрямків зменшилася ворожа активність. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 427 штурмів за тиждень;

Курський напрямок – 188 штурмів;

Новопавлівський напрямок – 161 штурм;

Лиманський напрямок – 137 штурмів;

Торецький напрямок – 106 штурмів;

Краматорський напрямок – 54 штурми;

Куп'янський напрямок – 30 штурмів;

Харківський напрямок – 29 штурмів;

Сіверський напрямок – 20 штурмів;

Оріхівський напрямок – 16 штурмів;

Гуляйпільський напрямок – 16 штурмів;

Придніпровський напрямок – 10 штурмів.

Попри ворожу активність, лінія фронту не змінилася на Харківському, Лиманському, Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Російський наступ на Суми

На Сумщині ситуація ускладнюється з кожним днем. Минулого тижня росіяни змогли розширити свою зону контролю в прикордонні Сумщини. Ворог окупував Кіндратівку, Андріївку, Олексіївку, Біловоди та Локню. Ба більше, росіяни взяли під контроль КПП "Суджа" та захопили частину траси, що веде від кордону до Юнаківки. Також загарбники прорвали кордон південні села Олешня Курської області та захопили ділянку біля села Садки.

Крім того, російським військам вдалося прорватися в уже згадану Юнаківку та бої тривають там. Росіянам складніше взяти цей населений пункт, тому що наступу передували інтенсивні обстріли, через які село майже повністю знищене. За даними Юнаківської громади, у 10-кілометровій зоні від кордону залишилися 5 людей.

Зараз ціллю росіян в короткостроковій перспективі є місто Хотінь. У випадку якщо ворогу вдасться втілити цей задум, місто Суми може опинитися під посиленими ударами дронами, зокрема FPV.

Зараз Сумська ОВА каже, що підстав для евакуації Сум немає.





Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

Росіяни знову намагаються зайти в Куп'янськ

Група росіян закріпилася у селі Кіндрашівка північніше Куп'янська на Харківщині. У центрі села ворог підняв свій прапор та заявив про нібито повний контроль над селом. Це не відповідає дійсності, проте певною мірою ситуація схожа до того, як розгорталися події в Розливі чи Андріївці на Донеччині, які росіяни окупували починаючи з закріплення малих груп.

На початку року спроба росіян зайти у Куп'янськ з напрямку Голубівки провалилася, тому, ймовірно, росіяни зараз прагнуть дійти до міста через Кіндрашівку. По самому Куп'янську майже щодня скидають авіабомби.





Ситуація біля Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Часового Яру

У Часовому Яру тривають важкі бої, однак складна ситуація також і на флангах. Минулого тижня ворогу вдалося просунутися північніше від Часового Яру – біля околиць міста і біля окупованої Григорівки в бік Маркового.





Ситуація північніше Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Росіяни все ближче до Костянтинівки

Важка ситуація на Донеччині в напрямку Костянтинівки. Тяжкі бої тривають в Торецьку та прилеглих селах. Минулого тижня ворог просунувся між селами Дружба та Озарянівка поблизу Торецька. Також окупанти захопили Стару Михайлівку, Гнатівку та Зорю і продовжують рух трасою Покровськ – Костянтинівка до останньої. Місто потерпає від ударів дронами як з боку Торецького напрямку, так і з боку Часового Яру.





Ситуація в районі Торецька і Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Покровському напрямку?

Покровський напрямок залишається найзапеклішим на лінії фронту, проте минулого тижня жодного просування в напрямку Покровська, Мирнограда чи Новоекономічного не відбулося. Попри всі російські атаки, спроби просунутися залишаються невдалими.

Неабиякий ресурс росіяни залучають і для просування на захід до Дніпропетровщини. Ворог окупував Новоолександрівку, просунувся між Котлярівкою і Троїцьким, в Успенівці, біля Новосергіївки та південніше Срібного. Проте 8 червня росіяни заявили про вихід на адмінмежу областей і подальший наступ на Дніпропетровщину. Зараз ці заяви не відповідають дійсності, проте загалом ситуація не втішна – ворог майже дійшов до адмінмежі.



Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Новопавлівському напрямку

Не менш складна ситуація і південніше від Покровського напрямку – на Новопавлівському. Минулого тижня росіяни просунулися в Андріївці та прорвалися в Одрадне. Також окупаційні війська здійснили прорив з Дніпроенергії в напрямку Федорівки та Комара і закріпилися в цих населених пунктах.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас між Зеленим Полем і Новосілкою і далі залишається "мішок", в якому, ймовірно, перебувають наші воїни.

Минулої ночі росіяни запустили майже 500 ракет та "Шахедів", намагаються захопити Вовчанськ, Часів Яр, Торецьк, роблять все, щоб зайти у Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Куп'янськ, планують наступи на Суми та Ізюм і розганяють "перемогу" про нібито захід на Дніпропетровщину. Це все, що треба знати про наміри росіян закінчити війну. І що б хто не казав про угоди та переговори, єдині, на кого ми можемо покладатися, – це ми самі. У нас є наші захисники, і обов'язок кожного з нас робити все для підтримки армії. Найпростіший спосіб підтримати наше військо просто зараз – задонатити на збір. Саме для того, аби закривати потреби війська, і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете знайти актуальні збори та звіти про вже передану допомогу.