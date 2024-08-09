Понад 100 бойових зіткнень, ворог активно діяв на Покровському напрямку: карта фронту 9 серпня

Сили оборони 898 добу хоробро стоять на захисті України та дають відсіч окупантам на фронті. Ворог продовжує свої спроби штурмувати позиції Сил оборони на кількох важливих напрямках.

Протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення. Найактивніше ворог діяв на Покровському напрямку та на Лиманському.

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Що відбувається на фронті

Росія продовжувала штурмові дії. Тут відбулося 6 бойових зіткнень в районі Вовчанська.

В районі Вовчанська сталося 6 бойових зіткнень: дивіться на карті

зафіксовано 3 атаки противника. ЗСУ відбивали штурмові дії ворога біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки.наші війська відбили 24 штурми окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ відбили 13 атак поблизу Івано-Дар'ївки, Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки. Біля останньої ворог провів 5 із зазначених вище атак.українські воїни зупинили 10 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Калинівки.

Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру і Калинівки: дивіться на карті

ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк. Окрім того, штурмував поблизу Залізного.Сили оборони відбили 29 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки.ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Костянтинівки. Загалом російські окупанти 3 рази намагалися прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.загарбники здійснили 3 атаки наших позицій у напрямку Водяного та Вугледару. Противник Успіху не мав.відбулось одне, але безуспішне для противника, бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.