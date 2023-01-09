Ворог боїться контрнаступу ЗСУ на двох напрямках: карта бойових дій станом на 9 січня

Російські військові зосередили зусилля на захопленні Донецької області. ЗСУ перешкоджають планам окупантів та завдають їм втрат.

24 Канал проаналізував карту бойових дій станом на 8 січня за даними Генштабу, Deepstate та ISW.

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Так, за даними Генштабу, атаки ворога вдалося відбити в районах населених пунктів Стельмахівка та Червонопопівка Луганської області та Соледар, Червона Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка на Донеччині.

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Ситуація на Сході

Російські війська продовжують контратакувати, щоби відновити позиції на лінії Сватове — Кремінна. На Лиманському напрямі ворог наступає, на Куп’янському намагається покращити тактичне становище. Ймовірно, він перекинув кілька батальйонів в район Кремінної з-під Бахмута.

Розвідка Британії та ISW прозвітували, що росіяни побоюються прорива Сил оборони у Луганській області. Тож, російські окупаційні війська посилюють оборону вздовж лінії Сватове – Кремінна.

У Донецькій області продовжуються наступи росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Російські окупанти посилено атакують Соледар, але місто перебуває під контролем українських сил. Українським військам вдалося частково просунутися під Бахмутом. Оточення міста залишається для росіян однією з цілей.

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Ситуація на Півдні України

Росіяни продовжують обстріли з окупованих територій. За останні тижні окупанти розширили оборонні укріплення у Запорізькій області вздовж лінії від Василівки – Оріхова.

Ворог також утримує там велике угруповання військ — бояться українського контрнаступу. Розвідка Британії вважає, що український прорив запорізькою лінією, може бути одним із серйозних сценаріїв наступу.

Такий контрнаступ може "серйозно підірвати життєздатність російського сухопутного мосту, що сполучає Ростовську область із окупованим Кримом".

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Що на кордоні з Білоруссю

У Генштабі повідомили, що значна кількість озброєння та військової техніки, яку ворог перекидає до Білорусі для навчання особового складу, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Тобто, є старою.

Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.