Російські війська мали успіх на Донеччині, складна ситуація на Курщині: аналіз фронту від ISW

Ситуація на фронті 2 квітня залишається динамічною, російські війська продовжують атакувати на різних напрямках. Зокрема загарбникам вдалося досягнути певних успіхів в районі Покровська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Читайте також Понад 140 боєзіткнень, більшість – на Покровському напрямку: зведення Генштабу за 1 квітня В ISW проаналізували ситуацію на фронті Російські війська нещодавно просунулися вздовж кордону Сумської та Курської областей на тлі спроб Росії витіснити українські війська з Курської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Олешні (на південний захід від Суджі).



на тлі спроб Росії витіснити українські війська з Курської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Олешні (на південний захід від Суджі). За даними ISW, росіяни також просунулися на північний захід Бєлгородської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центральну Демидівку (на північний захід від Бєлгорода).



Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центральну Демидівку (на північний захід від Бєлгорода). Ворожі війська 1 квітня продовжували наступальні операції на північ від Харкова в напрямку Липців і на північний схід від Харкова біля Вовчанська, але не просунулися.



в напрямку Липців і на північний схід від Харкова біля Вовчанська, але не просунулися. 1 квітня росіяни також продовжили наступ на Куп'янському напрямку , але не просунулися. Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська в районі Фиголівки та Кам'янки; на схід від Куп'янська біля Степової Новоселівки та Петропавлівки; і на південний схід від Куп'янська біля Піщаного.



, але не просунулися. Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська в районі Фиголівки та Кам'янки; на схід від Куп'янська біля Степової Новоселівки та Петропавлівки; і на південний схід від Куп'янська біля Піщаного. 31 березня та 1 квітня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Борової в районі Загризового та Нової Кругляківка та на схід від Борової в районі Надії, але не просунулися Ситуація на фронті станом на 2 квітня / Карти ISW Російські війська 1 квітня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не досягли підтверджених успіхів.



але не досягли підтверджених успіхів. Також росіяни здійснили наземні атаки на північ від Сіверська поблизу Серебрянки; на північний схід від Сіверська біля Білогорівки; на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; і на південний схід від Сіверська біля Івано-Дарівки 31 березня та 1 квітня.



Російські війська 1 квітня продовжували наступальні дії в напрямку Часового Яру , але не просунулися.



, але не просунулися. 1 квітня окупанти продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку , але підтверджених наступів не зробили.



, але підтверджених наступів не зробили. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на східну околицю Богданівки (на південний захід від Покровська). Також знімки показують, що українські сили відбили російський штурм на захід від Преображенки (на південний захід від Покровська). Дивіться також ЗСУ в Бєлгородській області, Росія наступає на Запоріжжі: як змінилася лінія фронту за тиждень До того ж росіяни просунулися на Курахівському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня та 1 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Андріївки (на захід від Курахового) і що окупанти нещодавно захопили Розлив (на південний захід від Курахового).



. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня та 1 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Андріївки (на захід від Курахового) і що окупанти нещодавно захопили Розлив (на південний захід від Курахового). Російські війська 1 квітня продовжували наступ в напрямку Великої Новосілки , але не просунулися.



, але не просунулися. Росіяни продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але аналітики не підтвердили наступ ворога.



Російські війська продовжували наступальні дії на дніпровському напрямку, але не просувалися.