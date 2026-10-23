Обмін полоненими, повернення швидкості Starlink та ефектні діпстрайки в Росії: огляд подій війни 23 жовтня

Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 23 жовтня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Реклама Adv

популярні відео

Основні теми випуску:

повернення українських бранців

блекаути в Україні, ситуація зі Starlink і нові російські ракети;

нові удари Сил оборони по Росії;

аналіз ситуації на основних напрямках фронту та втрати окупантів.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди за 23.10.2026 – на 24 Каналі.

повернення українських бранців

Головною подією дня став обмін полоненими. З російської неволі повернулися 270 українців, з них – 35 "азовців". Деякі повернулися буквально з того світу, бо їх вважали загиблими внаслідок російської диверсії в Оленівці. Тепер вони вдома!

Українські герої вдома / фото – КШППП

Енергетика України під ударами

Міністерство енергетики України повідомило про те, що більш як пів мільйона українців залишилися без світла через російські атаки на енергетику.

Реклама

Зокрема, в Житомирській області дев'ятсот населених пунктів було без світла зранку, значна частина Рівненської області, Волинська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька — всюди були удари по енергетиці, енерговузлах, теплоцентралях, теплоелектростанціях. Навіть ЛЕП атакували росіяни своїми дронами для того, аби знеструмити населені пункти і різні об'єкти і райони.

фото – ДСНС

Донеччина, Харківщина — також локальні знеструмлення. Одещина і Тернопільщина. Ліквідація наслідків попередніх атак триває. Вже вдень приблизно о десятій були прильоти в Дніпрі по критичній інфраструктурі.

Тому насправді в багатьох регіонах графіки погодинних відключень, аварійних відключень, аварійні відключення взагалі без графіків — всюди задіяні обмеження подачі електроенергії. І це на тлі того, що Трамп нещодавно заявив, нібито досягнуто енергетичного перемир'я. А ви бачите, яке це перемир'я насправді. Путін не збирається в своєму терорі зупинятися.

Реклама

Starlink і заява Трампа

Дональд Трамп раптом заявив, що військова версія Starlink в Україні запрацювала, що обмежень немає. Заяву цю Трамп зробив журналістам, кілька годин тому, це в Америці було ще двадцять друге число.

Трамп виходить до преси на території Білого дому і говорить про те, що він домовився нібито з Ілоном Маском зняти обмеження. Трамп не визнавав, що це він дзвонив Маску, хоча така інформація пройшла в американській пресі. Wall Street Journal про це писали та інші видання, що відбувся телефонний діалог, і Трамп попросив чи дав вказівку Маску назад увімкнути Starlink для України.

Ясно, що Трамп зробив це не тому, що Україну дуже любить чи нам хоче допомогти, а тому, що його виборці не підтримують тиск на Україну. Навіть виборці Республіканської партії і MAGA. У всіх опитуваннях і більшість опитаних кажуть, що вони підтримують Україну у війні між Росією і Україною, вони на боці України.

Реклама

Трамп не може на це не зважати, оскільки, якщо він буде йти всупереч цій суспільній думці, то буде втрачати голоси на виборах, його партія і його кандидати. Відповідно, він може втратити не тільки Палату представників, але й Сенат. Тож Дональд Трамп вирішив зробити таку заяву, що проблему зі Старлінком вирішено і Starlink в Україну повертається для українських військових без обмежень.

Прогнози

Однак після того журналісти звернулися до українських військових, до військового командування, політичного керівництва, і виявилося, що обмеження станом на сьогодні все ще зберігаються.

Про це заявив Сергій "Флеш" Бескрестнов, радник президента України. Він сказав, що зв'язок досі не працює на швидкості понад сто шістдесят кілометрів на годину. І джерела 24 каналу в Міністерстві оборони теж сьогодні повідомляли, що далі такі перебої є.

Реклама

Поки що жодних обмежень, так виглядає, не знято. Можливо, почався якийсь процес в цьому напрямку, але досі не можна сказати, що ситуація виправлена. Отже, така от у нас ситуація з Starlink. Дональд Трамп знову збрехав. Або ж поспішив із заявою.

Нові російські ракети в українському небі

У повітряному просторі України з'явилися нові дешеві російські ракети "Філін".

Росія робить ставку на дешеві крилаті ракети, які мають низку переваг над реактивними "Шахедами". Вони швидші, маневреніші, можуть летіти на низьких висотах і не потребують спеціальних майданчиків для запуску.

Це ракета під назвою "Філін". В принципі, Україна теж подібні вироби виготовляє. Питання тільки в масштабі, в масштабуванні такого виробництва. Якщо таких ракет є сотні, а то й тисячі, тоді це серйозна, грізна зброя, бо їхня масовість, власне, і створює великі проблеми для ППО супротивника.

Реклама

У росіян на озброєнні з'явилась нова ракета під назвою "Філін" / фото – Flash

Ми вже знаємо про "Герань-5". Це, по суті, теж за обрисами більше ракету нагадує, ніж безпілотник у звичному сенсі. "Бандероль", "Дальні-Т", "Дальні-М", реактивний УМП, УМПБ-5 і тепер ракета "Філін", яка може літати на тисячу двісті кілометрів.

Це заявлена дальність і заявлена швидкість — вісімсот кілометрів на годину. Хоча насправді вона трохи нижчу швидкість розвиває, але все одно це складно для перехоплення. Вага бойової частини порівняна із "Шахедом", може сягати і до двох "Шахедів". Висота польоту — 6 кілометрів.

Легше не стає для наших протиповітряних сил. Дуже багато роботи, багато над чим доводиться полювати в повітряному просторі.

Удари по Росії та окупованих територіях

Тепер про наші удари по Росії і по тимчасово окупованих територіях. Таких ударів цієї доби було багато.

Реклама

Але де точно були влучання і прильоти, це зокрема Луганський завод "Маршал" був атакований сьогодні вночі. Машинобудівне підприємство в окупованому Луганську, що спеціалізується на виробництві промислової арматури для нафтової, газової, хімічної, енергетичної галузей.

Також наші безпілотники атакували дата-центр податкової служби в Нижньогородській області. У місті Городець горіли сервери дата-центру тамтешньої податкової.

У Пермському краї після атаки дронів горить хімзавод "Азот" у місті Березники. Завод цей виготовляє компоненти із азотної кислоти, зокрема і вибухівку, очевидно, аміачну, азотну вибухівку для російського війська, для російської окупаційної армії. Тепер з цим будуть проблеми.

Відбувся приліт по військовому аеродрому з позивним "Балтімор" у Воронежі.

Бомбити Воронеж – тепер не просто красива фраза / фото – соцмережі

По Воронезькому аеродрому прилетіло і прилетіло доволі-таки добре. Точно будемо чекати на уже підтвердження, можливо, ураження і авіаційної техніки, яка там могла бути, або ж інших складових цієї авіабази.

Реклама

Харківщина і Куп'янський напрямок

Звернемо увагу на Харківщину і Дергачівський напрямок, тобто ділянку фронту на північ від Харкова. Район Козачої Лопані залишається проблемним – росіяни продовжують спроби інфільтруватися і закріпитися, заходячи з російської сторони, із кордону. Подібні дії ворог здійснює і східніше від траси "Харків – Бєлгород". У цих двох районах відбуваються далі активні бойові зіткнення.

З нашого боку контрдії продовжуються, спроби зачистити зони проникнення противника. Але попри це зона інфільтрації противника з району Козачої Лопані у бік Нової Козачої розширюється.

Скріншот карти DeepState

Південніше, в зеленій зоні, неподалік від залізничного полотна було виявлено поодинокі ворожі групи, які змогли проникнути вглиб нашої оборони. Втім, їхню присутність своєчасно виявили і ці групи було знищено. Закріпитися на цих ділянках противник не встиг, однак росіяни продовжують намагатися сформувати тут сіру зону.

Район Козачої Лопані, Турове, Макарове, Кудіївка, Токарівка Друга — на ці села треба звертати увагу, оскільки ворог постійно намагається туди відправляти свою піхоту. Так само в напрямку Алісівки, Малих Проходів теж такі дії ворога фіксуємо. Ті ж таки Липці раніше ворог атакував. Тому ця зона на північ від Дергачів, від Харкова, вона залишається зоною боїв.

Тепер звернемо увагу на сусідній район у районі Білого Колодязя, Великого Бурлука. Звідси давно не було новин, але тут процеси ті самі — спроби ворога інфільтруватися в район Білого Колодязя, дійти туди окремими піхотними групами.

Про якісь нові заходи і закріплення ворога безпосередньо в цей населений пункт не йшлося, однак це не означає, що спроби такі росіяни покинули. Те саме стосується Приколотного і підходів до Великого Бурлука. Тут теж постійно забрідають російські піхотинці, і ситуація поки що не стабілізована.

Лиманський напрямок

Продовжується боротьба за район річки Жеребець. Українські військові продовжують стабілізовувати ситуацію навколо Ямполя, на схід від Лимана. Тут продовжуються спроби росіян відтіснити або стримати східніше Ямполя. Крім того, ворог намагається повернути собі позиції в районі річки Жеребець.

Наразі так виглядає, що саме ця річка і буде таким рубежем розмежування двох сторін на Лиманському напрямку. Адже операція "Вівальді" в цьому сенсі досягла своєї мети, відкинувши російські підрозділи за цю річку і убезпечивши північний фланг оборони Слов'янська або наш лівий фланг оборони.

Водночас продовжується полювання за росіянами у Кремінських лісах. Ворог, аби дезорієнтувати деяких наших операторів дронів, використовує навіть манекени, муляжі піхотинців. На кадрах від підрозділу "Signum" видно, як полюють безпілотниками на російську піхоту в лісах Лиманщини наші військові.

Полювання на російських окупантів – дивіться відео:

І ось знаходять муляж піхотинця — просто стоїть манекен, а інші в той час розбігаються, поки на кілька секунд дрон відволікається на цей манекен. Але це росіянам не допомогло. Безпілотник наздогнав потім одного з них.

Треба сказати, що останнім часом втрати росіян по піхоті на фронті значно зросли. Вчора взагалі був рекорд добовий, як Генштаб повідомив, дві тисячі двісті п'ятдесят російських окупантів було ліквідовано. Сьогодні — понад тисячу вісімсот.

Це суттєвий стрибок вгору, який може свідчити саме про зростання інтенсивності ворожих атак біля Костянтинівки і Добропілля. Росіяни пруть вперед, незважаючи на втрати, бо час підтискає. І поки Трамп їм дає таку можливість, обмежуючи українські можливості по "Старлінку", по інших технологіях, по розвідданих, ворог намагається цим вікном можливостей скористатися.

Костянтинівка

Росіяни не змогли взяти Костянтинівку ударами в лоб і повністю закріпитися у самому місті, тому вирішили обходити це місто флангами.

Зараз ворог концентрується на боях в районі Осикового, Олексієво, Дружківки, намагаючись там закріпитися. І малі клешні ворога також спрямовані на Віролюбівку, село на північний схід від Костянтинівки. Тобто фактично по такому малому охопу ворог намагається Костянтинівку обійти.

Фактично треба констатувати, що дійсно Костянтинівку вже майже втрачено. Де-факто втрачено, будемо так говорити. Бої зараз відбуваються за те, аби стримати ворога на цих північних підступах до Костянтинівки.

Наша оборона зараз концентрується на тому, аби між Дружківкою і Костянтинівкою ворога зупиняти.

Кадри самої Костянтинівки можна побачити на відеозйомках 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ця бригада тривалий час працювала саме на Костянтинівському напрямку, Дружківсько-Костянтинівському. І зараз вийшов такий фільм більше як на годину про оборону цього напрямку.

Битва за Костянтинівку – дивіться відео:

Це осінні кадри, які дають уявлення про те, як виглядає тепер місто, розбите війною. На жаль, місця живого там немає на вулицях Костянтинівки. Знищено житлові будинки, храми, місця рекреації і відпочинку.

Наші військові розповідають, як весь минулий рік їм вдавалося триматися в Костянтинівці, як доводилось уже фактично з листопада минулого року заходити пішки в місто, тому що жоден транспорт уже з жовтня-листопада туди цілим не заїжджав. Відбувалися дронові удари.

Фактично всю зиму, весну, літо доводилось тримати Костянтинівку в такому режимі — заходячи туди буквально ногами, піхотою і продовжуючи утримувати там позиції під повітряними дроновими ударами ворога і стримувати спроби ворога інфільтруватися піхотою, закріпитися в самій Костянтинівці.

Добропілля

На Добропільському напрямку росіяни намагаються прорватися на північ до Дружківки долиною річки Казенний Торець, до Торського, Райського, Новомиколаївки. У Кучеровому Яру росіяни присутні, а Золотий Колодязь — це спірна територія, за яку йдуть бої.

Погіршувалася ситуація останнім часом навколо Добропілля. Росіяни публікували різні кадри і сумнівної якості із втручанням ШІ, але різні кадри з Добропілля, там, де вони ходять вулицями міста. Були кадри, як поодиноких російських піхотинців там місцевий мешканець зустрічає, кудись проводить.

Скріншот карти DeepState

Тобто насправді росіяни в Добропіллі присутні, це безсумнівно. Контролю в них над містом, звісно, немає, але тут Deep State показує Добропілля як зону такого впевненого контролю українських військових. Я би з цим не погодився.

Очевидно, що це зараз переважно "сіра зона", де росіяни бродять містом, їх наші намагаються вистежувати, винищувати, вибивати безпілотниками і так далі. По суті, тривають такі бої за Добропілля, і ворог намагається туди максимально інфільтруватися, інфікувати місто своєю піхотою, назвемо це так.

Оріхівський напрямок

Оріхів. Там так само все дуже гаряче. Вчора розповідали про ротацію наших піхотинців в районі села Новоандріївка. Це якраз село поруч з Оріховим, яке наші військові продовжують обороняти.

Наша піхота там десять місяців перебувала, перш ніж її зуміли вивезти на ротацію. Звісно, ми чули, що головком Сирський розпоряджався не більше двох місяців на позиціях тримати піхотинців і обов'язково їх замінювати. Але реальність війни інша.

Скріншот карти DeepState

По-перше, людей бракує критично майже в усіх підрозділах. По-друге, вивезти безпечно і без втрат із відкритих позицій у степах на відкритій місцевості людей буває дуже складно і дуже ризиковано. Доводиться чекати відповідних погодних умов, обстановки на полі бою.

У Новоандріївці доводилося аж десять місяців сидіти нашим військовим, перш ніж вони зуміли звідти вийти. Ворог тим часом намагається з Малих Щербаків і Нестерянки наступати на Новоандріївку, вести бої за це село.

Якщо ми подивимося на зміни по Deep State, то побачимо, що якраз в районі Щербаків, Малих Щербаків є зміни, певні просування росіян у цьому напрямку. Насправді росіяни забрідають і в Новоандріївку, і там зав'язуються уже бойові дії з нашими військовими.

Крім того, є випадки, коли групи росіян доходять до Оріхова. Росіяни так і пишуть в своїх зведеннях, що тривають бої за Оріхів. Бо так воно і є.

Огляд подій війни на фронті 23 жовтня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди – дивіться відео: