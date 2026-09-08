Головною темою традиційного огляду подій війни за добу 8 вересня 2026 року на фронті та в тилу від журналіста 24 Каналу Андрія Дрозди стали добрі новини з Лиманського напрямку, де підрозділи 3-го армійського корпусу звільнили від російських окупантів понад 200 квадратних кілометрів української території.

Іншими темами огляду стали жорстокі удари Росії по Києву та українські удари у відповідь по російських об’єктах у Саратові, Енгельсі, Таганрозі й Криму, аналіз подій на різних ділянках фронту.

Текстова версія огляду подій 8 вересня – на 24 Каналі.

Російський терор проти Києва

Удари по Києву балістикою відновилися після від’їзду посланців Дональда Трампа з України. Росія застосувала реактивні дрони й балістику, атака сталася посеред ночі, і не все вдалося збити. У шести районах Києва пошкоджено адміністративні будівлі, склади, навчальні заклади та житлові будинки. Загинули двоє людей, понад десять отримали поранення, двоє були у тяжкому стані й госпіталізовані.

Удари тривали й вдень, зокрема стали відомі вибухи в районі офісу каналу "Ми – Україна". Приміщення телеканалу пошкоджене, є постраждалі.

Наслідки російської атаки по офісу українського телеканалу (фото – ДСНС), 18+:

Росіяни відновили терор проти залізничних і пасажирських потягів, били керованими безпілотниками по кількох теплотягах або електротягах, а також по вагонах, де могли бути пасажири.

Ворог атакував потяг "Дніпро – Запоріжжя", також під удар потрапив поїзд "Київ – Суми", його атакували на під’їзді до міста. На щастя, завдяки попередженню моніторингової команди Укрзалізниці людей встигли евакуювати до прильоту, тож обійшлося без постраждалих. Цей терор триває, а ефективно протидіяти йому поки що не вдається.

Удари по Саратову, Енгельсу та Таганрогу

Але росіяни не лишилися безкарні – у Саратові горить НПЗ "Роснефти", який є одним із найстаріших у Росії та переробляє близько п’яти мільйонів тонн нафти на рік.

Атаки зазнала авіабаза в Енгельсі, де раніше базували російську стратегічну авіацію та запускали дрони.

Ще один удар припав на Таганрог. Там атакували аеродром "Таганрог Центральний", де вдалося знищити або, як мінімум, важко уразити два гелікоптери – Мі-35 і Мі-8. Тепер чіпляють до гелікоптерів бюджетні крилаті ракети "Бандероль", тому такі носії треба знищувати.

У росіян – мінус три літаки

Маленька, але приємна норвина надійшла з курського напрямку. Там відбулося зіткнення двох російських Су-35С просто в небі. Що сталося – наразі невідомо, але з двох пілотів один загинув, інший катапультувався.

Головне, що росіяни втратили дві дуже цінні машини, які мають значну технологічну перевагу над українською авіацією.



Росія втрачає свою авіацію внаслідок власних кривих рук / Фото – соцмережі

Також маємо повідомлення ГУР про ще один знищений російський літак у Криму – Су-24. Дрони успішно атакували машину на одному з аеродромів у Криму.

Тож, у росіян за добу мінус три літаки.

Лиманський напрямок і операція Третього армійського корпусу

На Лиманського напрямку відбуваються дуже цікаві та важливі події. Не все ще можна сказати, але мовчати теж неможливо, бо інформація надходить із різних джерел.

DeepState ще не вносив змін на карті, але вже зрозуміло, що українські війська проводять тут масштабну операцію. Вона не обмежується лише районом Святогірська.

Вчора у Святогірську був бригадний генерал Андрій Білецький. Він записав відео, де показав, що Святогірськ повністю під контролем українських військ, зокрема 60-ї бригади Третього армійського корпусу. Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Святогірськ окупований, але це не відповідає дійсності. Росіяни просто вигадали це, а тепер сіли в калюжу.

За оцінкою французького оглядача Клемана Молена, Третій армійський корпус на Лиманському напрямку вже чотири місяці проводить контрнаступальні дії й досяг неабияких успіхів.



Аналіз ситуації на Лиманському напрямку від Клемана Молена

Молен стверджує, що українські військові відрізали російський виступ на північ від Лимана і звільнили понад 200 квадратних кілометрів території. Молен називає це однією з найважливіших перемог України у 2026 році, яка здатна затримати російський наступ на Північний Донбас.

Ця ділянка була базою для російського наступу на Лиман і потенційно давала б змогу загрожувати Ізюму, Слов’янську та північному шляху постачання до Донбасу.

Як розгорталася Лиманська операція – приблизна реконструкція

Українські військові ще на початку літа почали штурмові дії в районі Рідкодуба і села Нове, закріпилися в Новому та лісах навколо нього. До 1 червня Нове було переважно звільнене. Потім наступ продовжився на південь у напрямку Зеленої Долини, а українські війська взяли під контроль стратегічні лісосмуги та посадки на південь від Нового. Також, за даними Молена, було взято під контроль Катеринівку.



Скриншот карти DeepState

У серпні бої поширилися далі на південь, і з'явилися чутки про оточення російських піхотних груп у районі Шендриголового, Середнього та Зеленої Долини. Приблизно 15 серпня ЗСУ просунулися з південного краю, досягли Колодязів і північної околиці цього села.

24 серпня Україна почала успішну механізовану атаку. Ворог неправильно інтерпретував її напрямок. Атака була спрямована не просто на південь, а на схід – між Катеринівкою і Новолюбівкою, щоб ще глибше врізатися в російські рубежі оборони.



Скриншот карти DeepState

Зараз українські війська практично відрізали російський виступ, але ще потрібно зачистити російську присутність західніше Колодязів. Молен пише, що немає жодного способу, щоб російські сили, які застрягли на заході, змогли відступити. Будемо сподіватись, що так і буде.

В українських джерелах ця тема зі зрозумілих причин майже не обговорюється в деталях, але якщо справді підтвердиться звільнення близько 200 квадратних кілометрів, це стане великим ударом по планах РФ наступати на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

Росіянам доведеться далі атакувати в лоб із великими втратами – через Костянтинівку та східний напрямок на Краматорськ, а Путіну доведеться забути про захоплення Донбасу.

Добропільський напрямок

На Добропільського напрямку відбувається поступове просування росіян у районі Родинського та Шевченка. Бої тривають і в Білицькому.

Тривожним сигналом є сірі зони північніше Новоолександрівки, де російські піхотні групи намагаються заходити на північ – у район Добропілля та навколишніх сіл.

Подібні спроби фіксуються також біля Софіївки, Нового Шахового та у напрямку Кучерового Яру, де ворог пробує рухатися в бік Дружківки на Райське, а також у район Ганнівки й самого Добропілля.

Ситуація на Добропільському напрямку / Скриншот карти DeepState

Наразі росіяни розпорошують малі піхотні групи в різних напрямках. За повідомленням англомовного оглядача Playfra, росіян бачили навіть на шосе "Добропілля – Краматорськ", південніше Новотроїцького.

Через Новотроїцьке проходить важлива дорога на Краматорськ, і саме її ворог хоче перерізати. Окупанти вже намагалися просочитися через Кучерів Яр і Золотий Колодязь, а невеликі групи дійшли аж до району Новотроїцького.

Це загрожує логістиці між Добропіллям і Краматорськом, а спроби закріпитися в цьому районі тривають. Також російська піхота була зафіксована в найпівнічніших будинках Райського в напрямку на Дружківку, але її там виявляли й знищували.

Тактика росіян – це постійні "кидки" малих груп на 10 – 15 кілометрів углиб, засідки та ДРГ. Через це, на жаль, були втрати й серед українських військових, оскільки ворог просочується на такі дистанції.

Огляд подій війни за 8 вересня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: