Огляд воєнного аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди присвячений аналізу головних подій доби 7 вересня 2026 року на фронті та в тилу.

Основні теми випуску:

ефектне спростування українським генералом брехні Путіна;

нові деталі про використання шведського літака Saab-340 AEW;

бої під Куп'янськом і Лиманом;

візит Кушнера та Віткоффа до Києва.

Деталі читайте в текстовому варіанті огляду Андрія Дрозди на 24 Каналі.

Далекобійна війна: удари по Росії та російські атаки по Україні

Обмін ударами між Україною та Росією триває щодня. Росія б'є дронами-камікадзе на кшталт "Гераней" і ракетами "Бандероль", а Україна завдає ударів по території РФ по різних об’єктах.

Цієї ночі було атаковано Перм, де під ударом опинився нафтопереробний завод, а також аеродром "Таганрог-Центральний" у Ростовській області. Російське Міноборони заявляло про понад 300 українських безпілотників, які атакували Росію.

По "Пермнєфтєоргсинтезу" українські сили завдають ударів не вперше, а цього разу дронам довелося долати близько 1500 кілометрів.

Також цієї доби лунала повітряна тривога в Башкортостані, Удмуртії, Татарстані та інших російських регіонах.

Але головний успіх доби – удар по аеродрому поблизу Сочі, де, за даними OSINT-ініціатив і супутникових знімків, було знищено або серйозно пошкоджено три російські гелікоптери: Ка-52, Мі-28 і Мі-8.

Такі удари дуже важливі: росіяни модернізують гелікоптери, використовують їх не лише для ударів по піхоті, а і як платформу для протидронової боротьби та запуску ракет "Бандероль".

Ця зброя створює Україні багато проблем, бо летить швидко і на велику відстань, а її прильоти фіксувалися вже в багатьох регіонах України.

Шведський літак Saab-340 AEW і посилення українського неба

Україна вже використовує для боротьби з російськими повітряними атаками й для операцій у небі шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab-340 AEW, також відомий як ASC-890.

Це "літаючий радар", який може працювати на дальності від 100 до 400 кілометрів і виявляти різні цілі, зокрема підсвічувати для F-16 ворожі дрони й ракети, аби їх швидше виявляли та знищували.

Такі літаки можуть працювати ближче до фронту, хоча хотілося б більшої дальності, аби вони не потрапляли в зону ураження ворожих винищувачів, ракет і ППО.

За повідомленням Міноборони, Saab-340 активно працює в симбіозі з F-16, Mirage-2000 і шведськими Gripen. Водночас радянські МіГ-29 і Су-27, за словами ведучого, напряму з таким літаком не комунікують, тому потребують посередника для передачі даних.

Куп'янський напрямок: штурми, танки та зачистка території

За останні тижні з'явилися блакитні райони на Куп'янському напрямку, звільнені від ворога, а працюють там підрозділи штурмового корпусу "Хартія", зокрема 23-й штурмовий полк Р.У.Г.

Вони звільнили вже приблизно 15 – 16 квадратних кілометрів у районі Дворічної та Западного, північніше Куп'янська на березі Осколу.



Ситуація в районі Куп'янська / Скриншот карти DeepState

Натомість ворог відновив проникнення в район Куп'янська з півночі на південь уздовж Осколу, і місто знову насичується російською піхотою.

Ситуація на плацдармі за Осколом лишається складною: росіяни тиснули на нього впродовж літа, діставалися Куп’янська-Вузлового, східних околиць Шарівки, а місцями українські та російські позиції опинялися буквально перемішаними.

Українська ініціатива та привіт зі Святогірська

Південніше, в районі Борової та Лимана, ситуація для України куди оптимістичніша. Українські війська проводять активні наступального характеру дії.

Найбільшу увагу привертає Святогірськ на березі Сіверського Донця. Саме після заяви Путіна про нібито захоплення міста росіянами ця ділянка опинилася у центрі уваги оглядачів.

Раніше начальник Святогірської міської військової адміністрації Рибалкін уже раніше записував відео зі Святогірська і спростовував заяви про присутність там окупантів. А сьогодні вийшло відео від бригадного генерала Андрія Білецького, командувача Третього армійського корпусу.

У самому відео Білецький іронізує з російських заяв про "повний контроль" над містом, каже, що у Святогірську російських солдатів немає, і показує центр міста, монастир, цивільні авто та спокійні обставини. Він підкреслює, що Святогірськ перебуває в зоні оборони 60-ї механізованої бригади Третього армійського корпусу і є тиловою зоною.

"Привіт" генерала Білецького російським клоунам – дивіться відео:

Це відео є переконливим доказом того, що російська заява про захоплення Святогірська є брехливою. На кадрах ми бачимо, як Білецький вільно пересувається містом, а це означає, що там немає тієї ворожої дронової загрози, яка характерна для інших прифронтових міст.

За даними DeepState, від Новоселівки до Святогірська близько 12 кілометрів, а від Дробишевого і Ярової приблизно 6 – 10 кілометрів, тож фронт від міста відтиснули далі на північний схід.

Росія ж захоплює місто лише за допомогою фейків. Вони взяли старе українське відео зі Святогірська, наклали іншу аудіодоріжку, а потім ще й домалювали окупанта за допомогою штучного інтелекту біля стели. Цей фейк розгромили навіть російські z-канали, зокрема "Воєнний освєдомитель", який впізнав кадр із відео українського чиновника Рибалкіна. Дрозд підсумовує, що підробку легко викрити навіть без спеціальної OSINT-експертизи.

Лиманський напрямок: ініціатива за Україною

На Лиманському напрямку українські війська володіють ініціативою і завдають ударів з флангів по російських позиціях.

Карта не до кінця відображає реальну ситуацію, але зміни на користь України, за його словами, очевидні.

Доказом просування українців є ворожі відео, де видно, як українські бійці потрапляють під обстріл у південній частині Лимана поблизу залізничної станції, але це не змінює загальної тенденції.

У росіян на Лиманському напрямку серйозні проблеми, а про взяття Святогірська не може бути й мови.



Чекаємо на добрі новини з-під Лиману / Скриншот карти DeepState

Слов'янський, Краматорський, Костянтинівський і Добропільський напрямки

За останні дні тут не було загострень, хоча проблеми оборони залишаються. Російська піхота малими групами просочується до Миколаївки, під загрозою Олександрівка, ворог доходить до Оріхуватки й намагається наблизити фронт до Слов'янська.

Водночас щодня Слов'янськ і Краматорськ перебувають під ударами дронів і КАБів. Зранку повідомляли про чотири авіабомби, скинуті на Краматорськ на світанку, внаслідок чого загинули дві людини. Йшлося про ФАБ-250, які впали на житлові будинки.

Росіяни також намагаються пробиватися до Васютинського і Заповідного, а від Краматорського аеродрому їхні позиції, як зазначає ведучий, перебувають приблизно за 6 – 7 кілометрів. Українські сили ведуть активну оборону проти російських піхотних груп.



Ситуація під Допропіллям / Скриншот карти DeepState

Ворог продовжує тиснути на Костянтинівку. DeepState днями позначив місця закріплення росіян на південних околицях міста, але, на думку ведучого, вся Костянтинівка вже насичена ворожою піхотою.

На півночі міста українські сили проводять контрудари й зачистки, а раніше вдалося зачистити Осикове та Олексієво-Дружківку від ворожих груп. Попри складну ситуацію, про повну окупацію Костянтинівки росіяни говорити не можуть.

Добропільський виступ: бої тривають у районі Кучерового Яру, Торського, Райського, Новомиколаївки, Білицького та Добропілля. Російські ДРГ були зафіксовані на північних околицях міста між Ганнівкою та Добропіллям.

Є тактичні зміни минулого тижня на Оріхівському напрямку: ворог намагався заходити з боку Гуляйполя, від Мирного, а також через Щербаки та Малі Щербаки. Йдеться лише про тактичні просування на кілька кілометрів за серпень, і Оріхів українські сили продовжують успішно обороняти.

Перемовини, турне Віткоффа і Кушнера та спроби США оживити процес

Минулих вихідних США здійснили нову спробу активізувати цей процес. Мова про візити Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

Зараз стало зрозуміло, що нічого нового не відбулося. У Києві пройшли кілька раундів перемовин, до яких долучалися також представники Франції, Великої Британії та Німеччини.



Фото – Офіс президента України

Сторони фактично просто зустрілися, потиснули руки й визнали: війна триватиме далі, щонайменше до зими. США хочуть повернутися до тристороннього формату переговорів, але попередні спроби ні до чого не призвели, а Путін, навпаки, збирається продовжувати війну й дроново-ракетний терор.

Дональд Трамп планує сьогодні особисто поговорити телефоном із Зеленським і Путіним, щоби зафіксувати їхні позиції після очних зустрічей.

Усе це виглядає як імітація переговорного процесу без реального результату.

Китай і прохання не бити по Владивостоку

Наприкінці випуску – про несподіване прохання Китаю до України — тимчасово не завдавати ударів по Владивостоку, де має відбутися зустріч високого рівня за участі китайського віцепрем’єра Дін Сюесяна.

Про це ще кілька днів тому говорив Зеленський, а тепер це підтвердили китайські медіа, зокрема Kyodo News.

Владивосток дуже далеко, і Україна ніколи офіційно не заявляла про наявність засобів ураження на 10 тисяч кілометрів, але те, що Пекін звернувся з таким проханням, означає, що з Україною рахуються і розуміють її потенціал у далекобійній війні.

Це важливо ще й тому, що не лише Вашингтон просить не бити по певних цілях під час візитів своїх представників, а й Китай дбає про безпеку власних урядовців.

Огляд подій війни від Андрія Дрозди за 7 вересня 2026 – дивіться відео: