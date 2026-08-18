Воєнний аналітик 24 Каналу Андрій Дрозда в огляді подій війни за 18 серпня 2026 року зосередився на масованій атаці українських дронів по Москві та Підмосков'ю, ударах дронами та ракетами "Фламінго" по російській військовій інфраструктурі в Самарі й Криму.

Відповідями на ці удари стала атаки та терор росіян проти цивільних.

Також було детально розібрано ситуацію на Харківському, Добропільському, Новопавлівському напрямках та окремо – успіхи Сил оборони на Олександрівському напрямку.

24 Канал подає текстову версію огляду.

Масований удар по Москві та нові результати далекобійних атак

Ранок почався з масованої атаки українських далекобійних дронів по Москві та Підмосков'ю. До російської столиці долетіло близько 640 дронів, які російська сторона назвала "збитими або перехопленими".

Але якщо перехоплено навіть 640 апаратів, це не означає, що атака не була результативною, адже частина дронів усе одно уражає цілі. Крім того, їх могло бути більше.

Під ударами опинилися об'єкти в самій Москві та навколо неї: пошкоджено житловий комплекс "Дюна" поблизу Московського НПЗ, а також вже традиційно – склад мережі Wildberries, цього разу – в Богородському окрузі. Там спалахнула пожежа в районі "Атлант-парку".

Ціллю атаки 18 серпня були насамперед нафтопереробна інфраструктура, логістичні вузли та інші критичні об'єкти. І, звісно, психіка "простих росіян".

Харківщина: удар по Печенігах і тиск на Куп’янському напрямку

У Харківській області росіяни не припиняють спроб інфільтрації на півночі регіону – зокрема, в районах Козачої Лопані, Липців і Вовчанська.

Також ворог не припиняє терор проти цивільних. Сьогодні росіяни завдали авіаційного удару по Печенігах.

На жаль, це селище перетворилося на небезпечну зону, куди вже долітають не лише безпілотники, а й авіабомби.

КАБи росіян знищили місцевий ринок, кафе, господарські споруди, гаражі та приватні домоволодіння. Наразі відомо про 10 загиблих і 17 постраждалих.

Вранці 18 серпня росіяни вбили 10 цивільних / фото – ДСНС Харківщини

Крім терору в тилу, росіяни активні на фронті. Вони намагаються пробитися до Куп'янська-Вузлового через Піщане і Курилівку.

За даними DeepState, противник уже має вклинення й прагне розбити український плацдарм надвоє в районі Куп'янська-Вузлового.

Ситуація на правому березі Осколу залишається дуже складною: навіть після зачистки Куп'янська ворог продовжує спроби інфільтрації, а нашим підрозділам працювати там украй важко через логістику та характер боїв.

Добропільський напрямок

На Добропільському напрямку зафіксовані дві зміни на карті. Росіяни намагаються охопити район Добропілля з флангів – через Мирне, Новоолександрівку та Гришине на північ від Покровська, а також у районі Нового Шахового.

Російська армія вже раніше застосовувала тут і механізовані засоби, але прориву так і не досягла. Бої за Білицьке, Нове Шахове, Іванівку, Дорожнє та район Родинського тривають уже місяцями, а росіяни намагаються підійти ближче до самого Добропілля.

Ворог на залишає спроби прорватися до Добропілля / Скриншот карти DeepState

Новопавлівський і Олександрівський напрямки: українська ініціатива зберігається

На південному відтинку фронту українські війська зберігають ініціативу, а росіяни не змогли покращити своє тактичне становище в районі Новопавлівки, Дачного й Горіхового, попри контратаки.

Говорити про звільнення всієї Дніпропетровської області ще зарано. Російські сили й далі присутні на окремих ділянках на межі Дніпропетровщини, Донецької та Запорізької областей.

Водночас українські підрозділи змогли просунутися на глибину від 5 – 6 до 12 – 15 км, але це саме тактичний успіх, а не вихід на оперативний простір.

Сили оборони мають успіхи на Півдні / Скриншот карти DeepState

У напрямку річки Янчур українські сили звільнили Рибне і Красногірське, а також розпочали бої за Павлівку і Привілля.

Також українські підрозділи вже наблизилися до Солодкого й ведуть операцію зі звільнення цього населеного пункту.

Тривають бої у напрямку Успенівки та Новосилівки, де розташований один із ключових тактичних вузлів оборони противника.

Доказом успіхів є відео, які оприлюднили Сили спеціальних операцій. На них показано зачистку сіл Іскра, Андріївка та Кліцове.

З0 росіян потрапили у полон – дивіться відео:

У ході операції українські військові взяли в полон близько трьох десятків окупантів. Ці кадри підтверджують: у цих населених пунктах діяли саме дроново-штурмові групи, які забезпечували маневреність і логістичну підтримку через безпілотники.

Удари по Криму та Тендрівській косі

На південному напрямку українські війська завдали низки ударів по російських цілях у Криму та в районі Тендрівської коси.

Генштаб повідомив про ураження місця підготовки та запуску ударних БпЛА в районі Гвардійського, де зафіксовано пожежу.

Також було вражено наземну станцію управління безпілотниками в Новофедорівці та пункт комунікації й живлення ретрансляторів на Тендрівській косі.

Саме ці елементи дозволяють росіянам збільшувати дальність польоту своїх дронів і атакувати Миколаївщину та Херсонщину.

Кадрові рішення у Силах оборони і сигнал від Зеленського

Ввечері 17 серпня президент Володимир Зеленський зробив заяву про майбутні кадрові рішення в Силах оборони.

За словами глави держави, ці зміни ґрунтуються на пропозиціях Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Йдеться про потенційні заміни, зокрема, командувача Сухопутних військ і командувача 11-го корпусу. Цей корпус має очолити полковник Еміль Ішкулов, екскомбриг 80-ї десантно-штурмової бригади, а сам корпус прикриває слов'янсько-краматорський напрямок.

Деякі експерти та коментатори раніше писали, що Драпатому досі не дали сформувати власну команду, оскільки частину призначень нібито блокують згори. На цьому тлі публічна заява Зеленського про підготовку рішень за поданням головкома виглядає як важливий політичний сигнал.

Удар "Фламінго" по "Прогресу" в Самарі: нові супутникові докази

Супутникові знімки підтвердили щонайменше два влучання ракет "Фламінго" по цехах російського ракетно-космічного центру "Прогрес" у Самарі, де збирають ракети-носії сімейства "Союз-2".

Один із ударів припав по корпусу №106, де монтують бортову електроніку, системи керування, кабельні мережі та приладові відсіки ракет. Поруч розташований комплекс кінцевого складання.

"Прогрес" є унікальним для Росії виробництвом, адже саме тут збирають ракети "Союз-2", які виводять російські супутники на орбіту. Особливе значення це має на тлі спроб Кремля розгорнути власну супутникову систему зв'язку, яку у РФ подають як аналог Starlink.

Для базового угруповання таких супутників Росії потрібно щонайменше 12 – 15 запусків, а одна ракета "Союз-2" виводить лише 20 апаратів. Тобто без регулярних запусків масштабна військова супутникова мережа не запрацює.

У Росії є ще ракета "Ангара-А5", але вона використовується значно рідше. Таким чином, українські удари мають на меті не лише завдавати шкоди оборонній інфраструктурі РФ, а й уповільнювати розгортання її космічних програм воєнного призначення.

Огляд подій війни 18 серпня від Андрія Дрозди – дивіться відео:



