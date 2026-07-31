Ефір аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди був присвячений удару по Криворізькому району північнокорейською балістичною ракетою, новим атакам по російській логістиці у Волгограді та Татарстані, а також ситуації на Харківському, Вовчанському та Запорізькому напрямках.

Текстову версію огляду головних подій війни на фронті та в тилу за 31 липня – читайте на 24 Каналі.

Північнокорейські ракети та удар по цивільних під Кривим Рогом

Росія вже використовує ракети, отримані з КНДР, і саме така балістика вдарила по селищу Радушне біля Кривого Рогу.

Удар знищив будинок, де жила багатодітна родина Воронових: загинули четверо дітей і батьки, в сім'ї загалом було десятеро дітей. Після обстеження уламків стало зрозуміло, що це не "Іскандер" чи "Циркон", як припускали спочатку, а північнокорейська ракета.

Це абсолютно жахливий випадок. Ракета прилітає просто по району садибної забудови, без очевидної військової цілі. Росія, по суті, практикує терор проти цивільних.

На місці удару / Фото – ДСНС Дніпропетровщини

Москва могла отримати з Пхеньяна партію приблизно з двадцяти ракет. Це свідчить про проблеми Росії з власним виробництвом і забезпеченням балістикою.

Якщо Росія вже отримала нові запаси ракет, то балістичних атак може стати більше. Це треба мати на увазі найближчим часом.

Удар по "Новій пошті" у Вінниці та інші російські атаки на українську логістику

Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" на Вінниччині – в місті Гайсин. Внаслідок атаки поранені восьмеро людей, один 19-річний хлопець перебуває у стані середньої важкості, троє — у реанімації, ще один — у важкому стані.

Росія й далі б'є по логістиці — по поштових терміналах, складах, інфраструктурі.

Якщо ми говоримо про удари по Wildberries, через які так нині переймаються "прості росіяни", то треба пам'ятати: першими були російські атаки по "Новій пошті", по "Епіцентрах", по інших цивільних логістичних об'єктах.

Але ворог також б'є і по воєнних об'єктах у тилу. Про це пише The Guardian. Стаття видання описує російський удар балістичною ракетою по виробництву дронів американської компанії Terminal Autonomy в Києві. Ця компанія нібито виробляє високоточні дрони зі штучним інтелектом, стійкі до російських систем радіоперешкод.



Скріншот статті The Guardian

Це важлива публікація, яку ніхто не спростував. Вона показує, що ворог шукає саме такі виробництва і б'є прицільно по них.

Далекобійні удари по Росії: естафету приймають Волгоград, Татарстан і Тамань

Вранці у Волгограді горіли одразу два об'єкти: склад компанії Wildberries та НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Склад Wildberries у Волгограді фактично знищено. Так, це дрібничка, але приємна. І паралельно горів нафтопереробний завод.

Також варті уваги удари по Зеленодольську в Татарстані, де ціллю були логістичні об'єкти Wildberries та Ozon. Там дрони долетіли, але не влучили настільки точно, як хотілося. Але ж це тільки перші спроби.

Ранок 31 липня у Волгограді / Фото – Exilenova+

Натомість у Криму та на Кубані дрони СБУ й ЗСУ вже як вдома. За минулу добу були нові ураження авіазаводу в Євпаторії, інфраструктури порту Тамань і Волгоградського НПЗ.

Це дуже серйозні цілі. Тамань горить настільки сильно, що дим уже сягнув берегів Туреччини.

Харківський напрямок і спроби Росії створити буферну зону

Росіяни активізувалися на прикордонні Харківщини та Сумщини, намагаючись тиснути в районі траси Харків – Бєлгород, щоб створити буферну зону біля Козачої Лопані та східніше.

Сили оборони намагаються "ловити" окупантів і знищувати. Маємо українські удари по російських пунктах накопичення, складах БК і логістиці. Цікавий епізод із села Муром Бєлгородської області, де дроном на оптоволокні було знищено склад боєприпасів. Дрон залетів буквально в хатину, яку росіяни облаштували як склад БК. Вибух був колосальний.

Під Вовчанськом все складно. Російський наступ на півночі Харківщини почався в травні 2024 року, а ситуацію тоді стабілізували після зміни командування: замість бригадного генерала Галушкіна обороною зайнявся Михайло Драпатий, який нині став головнокомандувачем ЗСУ.

У 2025 році фронт тут залишався відносно стабільним, але влітку росіяни знову активізувалися – зокрема, в районах Охримівки, Захарівки, Малої Вовчої, Земляного Яру, Білого Колодязя та Гравського.

Ситуація в районі Вовчанська / Скриншот карти DeepState

Нині біля Вовчанська лінія бойового зіткнення не суцільна. Не вистачає людей, багато де працюють прикордонники, і ворог користується цим, просочується між позиціями, заходить у глибину, робить "флаговтики", іноді навіть згенеровані штучним інтелектом.

Головна мета росіян – відтиснути українські сили далі від державного кордону, щоб покращити власну логістику. Він також повідомив, що цього місяця росіяни двічі намагалися навести переправу через річку Вовча.

На західному фланзі росіяни підійшли до Гравського, а також тривають бої в районах Бугруватки та Стариці. Густий Гравський ліс дає ворогу укриття для малих штурмових груп, але остаточного контролю над цими населеними пунктами росіяни не мають.

Початок кінця ери штурмових полків

Головною подією останньої доби, мабуть, стало рішення Михайла Драпатого призупинити поповнення штурмових полків особовим складом. Йдеться, зокрема, про 225-й окремий штурмовий полк, 425-й полк "Скеля" та ще один підрозділ зі штурмової лінійки. Саме ці підрозділи відомі в медіа як "штурмові полки Сирського" або "пожежні команди".

Тепер у полках більше не можуть брати людей із батальйонів резерву та з ТЦК, призупинені переведення з інших частин. Це перше рішення найвищого військового командування, яке обмежує штурмові полки в поповненні. За Сирського ситуація була протилежною – ці підрозділи отримували пріоритет.

Головком Драпатий змінює правила гри / Фото – Офіс Президента України

Штурмові полки раніше мали значно більшу чисельність, ніж передбачено штатами, і це створювало дисбаланс у ЗСУ. Інші бойові бригади скаржилися на кадровий голод, тоді як штурмові з'єднання отримували більше людей.

Зараз зникає протекція Сирського, і Драпатий намагається змінити підхід. Нагадаємо, 225-й полк цього року тримає оборону біля Гуляйполя.

Запорізький напрямок: Оріхів, Кам'янське, Плавні

На Запорізькому напрямку, за його словами, росіяни намагаються одночасно стримувати український наступ у районі Кам'янського та Степногірська й атакувати Оріхів з іншого флангу.

Тут діє 58-ма російська загальновійськова армія угруповання "Днєпр". На лівому фланзі росіяни перейшли до активної оборони, а на правому – намагаються штурмувати Оріхівський район оборони, але без помітних успіхів.

Тим часом українські підрозділи змогли просунутися в районі Плавнів до двох кілометрів, зокрема вздовж вулиць Залізничної та Степової до залізничної станції Плавні. У цих діях беруть участь також підрозділи ГУР та ССО.

Поки що ситуація тут виглядає більш позитивно для наших військових. Але чи кине ворог додаткові резерви – покаже серпень.

Огляд подій війни за 31 липня від Андрія Дрозди – дивіться відео: