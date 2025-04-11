Росія намагається прорватися на Покровському і Торецькому напрямках: карта бойових дій 11 квітня

Триває 1143 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом за 10 квітня було зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Ворог здійснив 2 ракетні і 106 авіаційних ударів із застосуванням 3 ракет та 165 КАБів, приблизно 6000 обстрілів, з них 96 – із РСЗВ, а також атакував 2388 дронами-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки ворога біля Вовчанська.

На Куп'янському напрямку було 5 атак росіян. Українські військові відбили ворожі штурмові дії у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 13 разів та намагалася просунутися біля населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки.

Росія атакувала біля Надії: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали 8 атак противника, які хотіли просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки й Верхньокам'янського.

Ворог намагався просунутися біля Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку було 3 боєзіткнення біля Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку Росія здійснила 22 атаки у бік Диліївки та біля населених пунктів Дружба й Торецьк.

Ворог атакував біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ відбули 53 штурмові та наступальні дії ворога у напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки і поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки.

Росія штурмувала біля Калинового: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 3 російські атаки біля населених пунктів Костянтинопіль та Багатир.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 3 атаки біля Привільного.

На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив 2 марні спроби просунутися до позицій ЗСУ.

В операційній зоні на Курщині відбулося 24 бойові зіткнення різної інтенсивності.

Росія атакувала на Курщині: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань загарбника немає.