Потужні удари авіації сил оборони та наступ на Півдні: карта боїв за 29 липня
29 липня 2023, 09:20Читать новость на русском
Герої ЗСУ станом на 29 липня продовжують вести наступальні бої на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Упродовж доби авіація тричі вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Упродовж доби відбулося 27 бойових зіткнень. Ворогу завдали колосальних втрат.
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Що відбувається на фронтіУпродовж минулої доби ситуація на Волинському та Поліському напрямку суттєво не змінилася. У ЗСУ наголосили, що не виявили формувань ворожих наступальних угрупувань.
Де тривають бої: показуємо на картіНа Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти завдавали авіаційні удари. Зокрема, у районах Галаганівки і Леонівки. Окрім того, ворог здійснив понад 20 мінометних та артилерійських обстрілів. Зокрема, мовиться про Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охрімівка Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів. Зокрема, у районі Дружелюбівки Харківської області. Загарбники обстріляли Колодязне, Дворічну, Западне, Синьківку, Кислівку Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти безуспішно намагалися наступати у районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Ворог вдарив з авіації біля Григорівки Донецької області. У ЗСУ заявили, що на Бахмутському напрямку від ворожих обстрілів постраждали 15 населених пунктів. Серед них – Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати російських окупантів. Ворог відкрив вогонь й обстріляв 10 населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог намагається хоч якось перешкодити контрнаступу героїв. Водночас ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Українські герої звільнять усі тимчасово окуповані населені пункти. Ворог не має жодних шансів.