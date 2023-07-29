Потужні удари авіації сил оборони та наступ на Півдні: карта боїв за 29 липня

Герої ЗСУ станом на 29 липня продовжують вести наступальні бої на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Упродовж доби авіація тричі вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Упродовж доби відбулося 27 бойових зіткнень. Ворогу завдали колосальних втрат.

Зверніть увагу Сотні ліквідованих окупантів: Генштаб озвучив втрати ворога на 29 липня

Що відбувається на фронті

Упродовж минулої доби ситуація нанапрямку суттєво не змінилася. У ЗСУ наголосили, що не виявили формувань ворожих наступальних угрупувань.

Де тривають бої: показуємо на карті

Нанапрямках російські окупанти завдавали авіаційні удари. Зокрема, у районах Галаганівки і Леонівки. Окрім того, ворог здійснив понад 20 мінометних та артилерійських обстрілів. Зокрема, мовиться про Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охрімівка Харківської області. Наворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів. Зокрема, у районі Дружелюбівки Харківської області. Загарбники обстріляли Колодязне, Дворічну, Западне, Синьківку, Кислівку Харківської області. Наокупанти безуспішно намагалися наступати у районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Ворог вдарив з авіації біля Григорівки Донецької області. У ЗСУ заявили, що навід ворожих обстрілів постраждали 15 населених пунктів. Серед них – Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області. Наукраїнські захисники продовжують стримувати російських окупантів. Ворог відкрив вогонь й обстріляв 10 населених пунктів. Наворог намагається хоч якось перешкодити контрнаступу героїв. Водночас ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українські герої звільнять усі тимчасово окуповані населені пункти. Ворог не має жодних шансів.