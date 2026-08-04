У традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни від 4 серпня 2026 року аналітик 24 Каналу Андрій Дрозда розповідає про:

удари українських дронів по Ленінградській області та Сизранському НПЗ;

російський терор та полювання окупантів на цивільних у Сумах і Херсоні;

важких боях на Сумщині, Харківщині, під Куп'янськом, у районі Костянтинівки та на південних напрямках.

24 Канал подає текстову версію ефіру воєнного експерта.

Нові пожежі на складах Wildberries і НПЗ

4 серпня відбулася атак українських безпілотників на логістичний центр Wildberries біля селища Красний Бор у Ленінградській області. Росіянам не вдалося загасити пожежу, а фото й відео з місця підтверджують ефективність удару.

Це вже приблизно 20-й склад маркетплейсу, який опиняється під атакою за останні тижні: більшість із них згоріла, інші були пошкоджені.

Сизранський НПЗ демонструє "задимлення" / фото – РосЗМІ

На фоні ювілейної атаки на Wildberries не забули Сили оборони України й про інші цілі. Доказом цього є пожежа на Сизранському нафтопереробному заводі. Там дрони влучили по установці переробки нафти. Схоже, українські дрони роблять такий собі плановий обхід і перевіряють, як у НПЗ справи.

Це означає, що українські далекобійні удари по російській нафтопереробці триватимуть. Росія ж на це відповідає терором проти цивільних.

Російський терор

Цієї ночі по Сумах прилетіли шість російських КАБів, які вдарили по місту та околицях. Одну садибу просто зруйнували бомбою. Там жили цивільні.

Внаслідок нічного удару в Сумах загинули троє людей, серед них двоє дітей – дівчатка 5 і 10 років, а також 75-річна жінка. Є й поранені. Це чисте варварство.

Проти КАБів немає повноцінної протидії, тому це залишається величезною проблемою. Ці бомби б’ють не прицільно, а по квадратах: можуть влучити в те, що окупанти ідентифікують як промисловий об'єкт, а можуть – просто в житловий будинок.

Ще один справжній приклад терору – російський дрон із боєприпасом кружляє навколо автомобіля вуличного продавця на ринку в Херсоні.

Це абсолютно цивільна людина, яка просто торгує на вулиці, а дрон поводиться як "повітряний хижак", цілеспрямовано полюючи на неї. Автомобіль внаслідок вибуху понівечений, але чоловік, на щастя, вижив.

Чоловік дивом вижив після атаки російського дрона:

Кадри того, як російські дрони на оптоволокні влаштовують сафарі на цивільних у Херсоні, поширив президент Зеленський.

Росіяни полюють на цивільну людину в Херсоні:

Ситуація на прикордонні Сумщини та Харківщини

На схід від Сум і Краснопілля росіяни намагаються просуватися від Грабовського в бік Рясного, а район уздовж кордону перетворився на зону інфільтрації.

Ця зона вже простягнулася майже на 40 кілометрів, хоча росіянам не всюди вдалося закріпитися. Проте саме там тривають штурмові дії, і спокою на Сумщині немає – атаки дронами й бомбами продовжуються.

На Харківщині українські сили здійснювали контратаки від Хатнього в напрямку Амбарного і Мілового, у тому числі із залученням механізованої техніки.

Під час боїв росіяни втратили щонайменше один танк. Бронетехніка на відкритій місцевості зараз дуже вразлива: її швидко виявляють і знищують дрони.

Ситуація на кордоні Харківщини / Скриншот карти DeepState

Такими чином, контратаки відбуваються, але важка техніка в таких умовах використовується надзвичайно складно. За його словами, танк міг бути покинутим ще до моменту остаточного детонування, а піхота продовжувала роботу на напрямку.

Цю ситуацію можна порівняти зі спробою росіян прорватися танковою колоною на Добропільському напрямку минулого тижня, коли вся колона була розбита.

Інфільтрація росіян до Куп'янська

Росіяни продовжують відновлювати інфільтрацію в місто, а по самому Куп'янську вже з'являються кадри ураження російських груп, які засіли в руїнах будівель у центральній частині міста.

Українські дронарі та аеророзвідка виявляють окупантів у підвалах, після чого по них відпрацьовують точними скидами.

Ворог заходить у місто невеликими групами, але ця тенденція тривожна: якщо її не зупинити, росіяни можуть накопичити там до сотні людей, після чого доведеться проводити складну зачистку.

Схожі процеси тривають і за Осколом, на схід від річки. Російська піхота з'являється в районі Куп'янська-Вузлового, а малі групи регулярно прориваються від Піщаного та Курилівки.

Ситуація на Куп'янському напрямку ускладнюється, бо малих піхотних груп ворога стає більше, а виявляти й знищувати їх дедалі важче.

Костянтинівський напрямок і загроза оточення під Часовим Яром

Найскладніша ділянка – Костянтинівка. Від Берестка і Лініївки російські групи постійно прориваються в південну частину міста. Також гарячі бої тривають у районі Новодмитрівки та Молочарки – сіл на північ від Костянтинівки.

Наразі вже навіть не йдеться про жорсткий контроль території: радше про більшу присутність українських сил у західних і північних районах міста та росіян – у південних і східних частинах. У самому місті панує хаос, а головний спосіб боротьби – ураження дронами виявлених груп піхоти.

Донеччина через постійні атаки росіян перетворилася на Пекло на Землі / фото – 93-й ОМБр

Погана ситуація у районі на захід і південний захід від Часового Яру, де утворюється потенційний мішок із селами Миколаївка, Червоне та Подільські Стінки.

Звідти, ймовірно, доведеться виходити найближчим часом, інакше це може стати дуже складною для виходу пасткою.

Південні напрямки: український тиск і російські фейкові "успіхи"

Новопавлівський (на стику Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей) і Олександрівський (дуга, що тягнеться до Гуляйполя) напрямки – це два відрізки фронту, де українські сили мають перевагу і тиснуть на ворога.

Селище Тернувате повністю контролюють українські військові, а на цій ділянці українські підрозділи просуваються вперед.

Також українські війська заходять у Піддубне, Мирне, Воскресенку, Маліївку та доходять до Шевченка, ведучи за нього бої.

Урок географії для Путіна та Герасимова / Скриншот DeepState

Фактично йдеться про поступове звільнення смуги, яка на картах поки що позначена червоним. Усе це відбувається тихо, без офіційного розголосу, але вже кілька місяців і з ініціативою на українському боці.

При цьому росіяни не були б собою, якби не запускали примітивні ІПСО про нібито окупацію села Любицьке в Запорізькій області. Це при тому, що село далеко навіть від "сірої зони", при цьому раніше про його "захоплення" вже доповідав Герасимов Путіну.

Насправді ж шлях до Любицького для російської піхоти дуже складний – щонайменше 15 – 16 кілометрів степом. Якщо росіянам і вдалося туди дістатися, то, ймовірно, вони звідти вже не повернулися. Такі повідомлення свідчать не про успіх, а про провал російських спроб пробити оборонну лінію.

На Гуляйпільському напрямку і східніше – активно працюють дрони Hornet, які вражають російську логістику, зокрема вантажівки та паливозаправники.

Є відео, яке оприлюднила 411-та окрема бригада Сил безпілотних систем "Яструби", де Hornet уражають різну російську техніку в Запорізькій області. Ці дрони здатні долати понад 100 кілометрів і, ймовірно, вже контролюють трасу "Маріуполь – Запоріжжя".

Вогняний липень на Півдні:

Севастополь: показовий інцидент із російським окупантом

Найгучніша новина дня – стрілянина поблизу окупованого Севастополя.

У селі Хмельницьке біля Севастополя російський військовослужбовець відкрив вогонь по бойових побратимах у військовій частині, а потім вирушив у село, де внаслідок стрілянини загинули троє місцевих мешканців.

Нападника затримали, але про мотиви нічого не повідомляють. Але це схоже на початок чогось більшого.

Огляд подій війни 4 серпня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: