Росіяни тиснуть під Куп'янськом і Бахмутом: карта бойових дій станом на 11 серпня

Російські військові наступають на Куп'янському напрямку, проте Сили оборони України стримують окупантів. Також ворог суне на Авдіївку та Мар'їнку.

Російські окупанти намагаються відновити втрачені позиції в районі Старомайорського, однак безуспішно. Протягом доби відбулось 34 бойові зіткнення.

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На яких напрямках наступають росіяни

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Новоселівського

противник завдав авіаційних ударів в районах Макіївки, Невського, Білогорівки Луганської області та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Богданівки

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Авдіївки

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Мапа боїв у районі Мар'їнки

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. В районі зазначеного населеного пункту завдав авіаційного удару. Окрім цього, артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.

Карта боїв у районі Старомайорського

ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.противник завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки, Попівки та Олександрівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.