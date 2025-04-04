Найгарячіше на Покровському і Торецькому напрямках: зведення Генштабу на 4 квітня

У Генштабі оприлюднили зведення на 4 квітня. Протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Карта бойових дій на 4 квітня

На Харківському напрямку відбулося 4 штурми, у бік Кам'янки та в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку – 5 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 19 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки, Торського, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Верхньокам'янського та в бік Івано-Дар'ївки і Виїмки, відбулося 4 боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 1 ворожий штурм в бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки, Олексіївки, Водяного Другого, Котлярівки й Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 9 штурмів у напрямках Розливу та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку росіяни не наступали.

На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам'янське ворог здійснив 8 атак, які були марними.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися просунутись, що теж не мало успіху.

На Курському напрямку відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 359 артилерійських обстрілів, з них чотири – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 16 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.